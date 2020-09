Wenn wir versuchen, der besonderen Bedeutung Ludwig van Beethovens als Jubilar des Jahres 2020 gerecht zu werden, dann führt kein Weg am Hammerklavier vorbei. Immerhin verkörpert Beethoven die erste richtungsweisende Figur der Musikgeschichte, deren Karriere von Beginn an an einem abschlagsdynamischen Pianoforte stattgefunden hat. Aus diesem Grund widmet sich die Ringenberger Konzertreihe im laufenden Jahr in besonderer Weise den vielfältigen Klavierinstrumenten, in dessen Gesellschaft Beethoven aufgewachsen ist und unter deren Einfluss er sein spezielles Klangideal und seine unverwechselbare musikalische Sprache entwickelt hat.

Am Sonntag, den 11. Oktober wird es ab 17:00 Uhr unter diesem Aspekt zu einem mehrfachen Gipfeltreffen im Rittersaal an der Schlossstraße 8 in Hamminkeln kommen: Zu hören ist mit der niederländisch-ungarischen Pianistin Petra Somlai dann ein veritabler Shootingstar der jungen europäischen Szene für historisch informierte Pianist*innen, andererseits hören wir mit dem Nachbau eines Flügels von Anton Walter als dem Jahr 1795 genau jenes Pianoforte-Modell, das Beethoven sich zeitlebens gern gekauft hätte, wäre es ihm nicht zu teuer gewesen. Zeitgleich mit Beethovens Erstkontakt zu einem Walter-Flügel erlebt sein späterer Lehrer Johann Schenk einen Auftritt des Jungstars auf dem Klavier und notiert begeistert über dessen frühe Klavierimprovisationen in Wien: „Nach einigen Anklängen und gleichsam hingeworfenen Figuren, [...] entschleierte der selbstschaffende Genius so nach und nach sein tiefempfundenes Seelengemälde.“

Auf dem Programm des Abends, der unter großzügiger Unterstützung des Kulturraum Niederrhein e. V. übrigens den Abschluss der Muziek Biennale Niederrhein 2020nbilden wird, stehen drei prägende Sonaten aus Beethovens mittlerer Schaffensphase in Wien: Die Sonate in As-Dur, op. 26 und die beiden "Quasi und Fantasia" überschriebenen Klaviersonaten Opus 27, 1 und 2, darunter die unter dem Namen "Mondscheinsonate" legendär gewordene Sonate in cis-Moll.

Der Eintrittspreis zu dem Konzert beträgt 15,00 EUR / 10,00 EUR. Weil die Anzahl der Sitzplätze mit Blick auf die geltenden Schutzverordnungen reduziert werden müssen, empfiehlt sich eine Sitzplatzreservierung über die Tickethotline 02852-9659950 oder über booking@schloss-ringenberg.com. Bis zum Sitzplatz im Auditorium gilt im Schloss Ringenberg gemäß Corona-Schutzverordnungen des Landes NRW Maskenpflicht.