Am Samstag, 23. Oktober, wird das neue Buch „Die Chronik der Frauen von Ringenberg“ des Autors Michael Kirch um 19.30 Uhr im Rittersaal von Schloss Ringenberg vorgestellt.

Dies ist nicht nur die Chronik des mittelalterlichen Grafengeschlechtes derer von Dingden und Ringenberg, sondern ein Fenster zu den wichtigsten Gegebenheiten der damaligen Zeit. Teils detailliert werden die Kreuzzüge, im Mittelpunkt der Orden der Tempelritter, die Entdeckung des Mongolenreiches von Kublai Khan, geistliche Ordensgemeinschaften, eine Reise nach Santiago de Compostela sowie die Herrschaft von Kaiser Friedrich II und mehr beschrieben, alles im Zusammenhang mit Berichten einzelner Familienmitglieder. Deutlich wird dabei, dass im Hochmittelalter die Weichen in unsere heutige Zeit gestellt wurden.

Michael Kirch ist Schriftsteller, Musiker und Arzt. Er verbrachte seine Kindheit im Münsterland und lebt und arbeitet in Düsseldorf. Daneben studierte er Geschichte und Philosophie.

Es lesen Friederike Linke und Michael Kirch. Für die musikalische Untermalung sorgt Yuichi Sasaki (Laute).

Der Eintritt kostet 12 Euro Um Anmeldung wird unter "info@meinschlossringenberg.de" oder unter Tel. 02852/9229 bis zum 21. Oktober gebeten.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden 2G-Coronavorschrift statt im Rittersaal Schloss Ringenberg, Schlossstrasse 8, 46499 Hamminkeln.