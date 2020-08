Statt wie in der Vergangenheit einen kontinuierlichen Bücherflohmarkt anzubieten, findet in diesem Jahr ein Trödel in der Hamminkelner Bücherei statt und zwar am Freitag, 25. September, von 15 bis 18 Uhr in den Räumen der Stadtbücherei.

Verkauft werden Medien, die aus dem Bestand ausgesondert wurden und Nachlässe, die nicht eingearbeitet werden konnten. Darunter sind Romane, Sachbücher, Kinderbücher und einige CDs zu finden.

"Gegen eine Spende von 3 Euro können so viele Medien mitgenommen werden wie in eine Tüte passen.", heißt es seitens der Bücherei.

Dauer: 3 Stunden

Eintritt: frei

Die Mitarbeiterinnen bitten Interessierte darum, die in der Bücherei in Corona-Zeiten üblichen Hygienemaßnahmen zu beachten.

Hinweis zu den Öffnungszeiten

Die Stadtbücherei öffnet ab Dienstag, 1. September, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten:

Dienstag und Donnerstag: 10 bis 13 Uhr, 14 bis 18 Uhr

Mittwoch und Freitag: 15 bis 18 Uhr