Aufgrund der Corona bedingten Vorgaben für Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit hat die städtische Jugendeinrichtung mit Unterstützung von Kindern und Jugendlichen ein Gruppenprogramm entwickelt. Die Jugendleiter Verena Tewinkel, Mareen Wiltink und Thomas Tangelder vom Juzeteam bieten ein Programm fürKinder ab 6 und Jugendliche bis 17 Jahren an. Sie weisen darauf hin, dass zu allen Angeboten eine vorherige Anmeldung unbedingt notwendig ist.

Die Angebote im Einzelnen:

Montag, 16. 11. 2020,

15:00 bis 17:00 Uhr

Gesellschaftsspiele

(Zur Auswahl stehen Spiele wie z.B. Activity, Just one, Skip Bo, Skyjo, Uno Extrem und viele andere Spiele. Ihr entscheidet, was gespielt wird.

Dienstag, 17. 11. 2020,

14:30 bis 16:00 Uhr

Kreativität gefragt ( Motive mit Perlen gesteckt und gebüge

16:30 bis 18:30 Uhr

FIFA-Fußballturnier an der Playstation

Mittwoch, 18.11. 2020,

15:00 bis 17:00 Uhr

eine Fahrradtour nach Dingden

(Wer mitfahren möchte, sollte die Fahrradprüfung geschafft haben und auch sicher fahren können. Ein verkehrssicheres Fahrrad ist selbstverständlich)

Freitag, 20. 11. 2020,

14:00 bis 15:30 Uhr, 15:45 bis 17:15 Uhr und 17:30 bis 19:00 Uhr

„Escaperoom“

Im Escaperoom wird ein Zug entführt. Die Aufgabe der Kinder und Jugendlichen ist es, den Zug zu

stoppen, bevor es ein Unglück gibt.

Samstag, 21. 11. 2020,

10:00 bis 16:30 Uhr

Schnitzeljagd für die ganze Familie mit der App „Actionbound"

Es muss ein spannender Raubüberfall in Hamminkeln,“ gelöst

werden. (Dauer etwa 2 Stunden)

Samstag, 21. 11. 2020,

13:30 Uhr bis 16:30 Uhr

für Kinder und Jugendliche mit Lust auf Natur

Gemeinsam mit Hans Glader geht es durch die Dingdener Heide.

Montag, 23. 11.2020,

16:00 bis 18:00 Uhr Auf „Schatzsuche“

Kinder und Jugendliche helfen einem alten Mann, seinen Koffer wieder zu finden.

Dienstag, 24. 11. 2020,

14:30 bis 16:30 Uhr

Ein Klassiker der Jugendarbeit - das Chaosspiel.

Welche Gruppe hat sich zuerst durch´s Spiel gewürfelt und viele lustige Aufgaben gelöst?

Mittwoch, 25. 11. 2020,

15:00 bis 18:00 Uhr

Fahrt zum Rhein

Ein Besuch des größten Stroms Europas in Rees

Donnerstag, 26. 11. 2020,

16:00 bis 18:30 Uhr

Immer wieder beliebt: Geocaching

Freitag, 27. 11. 2020,

14:00 bis 16:30 Uhr

Bingo

17:00 bis 19:00 Uhr

Lagerfeuer auf dem Abenteuerspielplatz

Samstag, 28. 11. 2020,

14:00 bis 17:00 Uhr

„Schlag den Teamer“

Wer gewinnt die Challenges ?

Montag, 30. 11. 2020,

16.00 bis 18.00 Uhr

Weihnachtsmotive in Windowcolour

Schon vormerken können sich alle den ersten Samstag im Dezember. Dort gibt es ein Kinderkino. Die Titel dürfen aus rechtlichen Gründen zwar nicht genannt werden, aber so viel zum Inhalt der Filme:

Samstag, 5. Dezember, 15:00 bis 17:00 Uhr ein Film, in dem ein junges Rentier allein mit seiner Mutter in der Herde aufwächst. Das Rentier glaubt, dass sein Vater zur Rentiergruppe vom Weihnachtsmann gehört und möchte auch ein großer Held werden. Für die Jüngeren ab 6 Jahren

17:30 bis 19:30 Uhr ein Film über einen Jungen, der von seiner Familie bei der Fahrt in den

Weihnachtsurlaub vergessen wird und nun allein zurechtkommen muss. Für die Älteren

ab 12 Jahren

Wer bei einem dieser Angebote mitmachen möchte, muss sich vorher per Telefon (02852-711052, per e-Mail (jugendzentrum@hamminkeln.de), per Facebook (www.facebook.com/hamminkelnjugendzentrum) oder Instagram (hamminkelnjuze) anmelden !(Name, Vorname des Kindes oder Jugendlichen, Geburtsdatum, Adresse und

Telefonnummer der Eltern).

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Jungen und Mädchen begrenzt. Eine schnelle Anmeldung

wird deshalb empfohlen.