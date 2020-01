Wesel: Mehr als 180 Interessierte sind nach Wesel gekommen, um Sven Plöger zuzuhören. Was der Wettermann zum Klimawandel zu sagen hat.

Plöger folgte der Einladung von Ansgar und Peter Borgmann. Bereits 2008 und 2009 konnten die Borgmanns, Plöger zu einem Fachvortrag im Saal Schepers (Obrighoven) begeistern.

Ansgar und Peter Borgmann, sind in Wesel die Fachleute, für Heizung, Sanitär- und Klima-Anlagen und hegen ein persönliches Interesse an diesem Thema.

Nach den letzten Stürmen, Hochwassern und der extremen Dürreperioden, lässt sich der Klimawandel nicht mehr leugnen. Der bekannte TV Meteorologe, erklärte auf Humorvoll und anschaulich Art, die Zusammenhänge von Wetter und Klimawandel.

Der Vorverkauf startete bereits im Dezember und die 180 Karten waren binnen weniger Stunden verkauft. Durch den Abend führte der Moderation Marcell Oppenberg. Ein gelungener Abend, der zum nachdenken anregt.