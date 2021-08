Die letzte Ausgabe der 'Brotlosen Kunst' im Bors-Backstubencafé fand im Februar 2020 statt - dann kam, richtig: Corona.

Aufgrund der sich nun nach und nach gebesserten Lage entschlossen sich Bäcker Bastian Bors und Musiker Marco Launert nun zur Fortsetzung der erfolgreichen Livemusikreihe, die den Dienstag Abend zum Eventabend machte.

Mit dem Singer/Songwriter Svavar Knutur aus Island starten die Beiden am 24. August mit einem echten Paukenschlag in die neue Saison.

Wer einen Auftritt von Svavar Knutur schon miterleben durfte, wird sich noch lange daran erinnern. Seine Auftritte sind eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen zu Tränen gerührt bis vor Lachen weinend, die einen in seinen Bann ziehen und nicht mehr so schnell wieder loslassen.

Der isländische Singer/Songwriter und Entertainer Svavar Knútur ist ein Musiker mit zahllosen Facetten. Er schafft es mit einer Leichtigkeit und überbordenden Sympathie, jedes Publikum vom ersten Moment an zu verzaubern und mitzureißen. Er präsentiert seine Songs auf unglaublich berührende Art und Weise und erzählt dazwischen die absurdesten Geschichten und Witze, gewürzt mit einer guten Portion schwarzem isländischen Humor. Svavar bezeichnet sich selbst gerne als als Public Health Troubadour: "You know, I'm the broccoli of Singer-Songwriters. Not the sexiest of the vegetables but veeeery good for you!"

Der Isländer ist das, was ein perfekter Entertainer sein sollte: Eine Persönlichkeit, die man als unverfälscht wahrnimmt und die gleichzeitig über das eigene Leben hinausgeht, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Svavar Knútur stellt das Dasein als normaler Mensch heraus, wirft darauf jedoch ein anderes Licht, bietet andere Perspektiven. Dem Schmerz der langen Winter, sowie die Schlaflosigkeit der 24 Stunden scheinenden isländischen Sommersonne Ausdruck verleihend, hat sich Svavar in den letzten Jahren zu einem heiteren und außergewöhnlichen Musiker gemausert.

Die Tickets zum Event sind ausschließlich digital über den Link https://eventbuddy.de/events/brotlosekunst-svavarknutur zum Preis von 25 Euro inklusive "Pizza all you can eat" erhältlich. Die Sitzplatz-Tickets sind limitiert und den Corona-Regularien angepasst. Weitere Brotlose Kunst-Events sind geplant und werden von den jeweils bestehenden Regularien abhängig gemacht.