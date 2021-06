Schloss Ringenberg startet nach erfolgreicher Ausstellungseröffnung „Mobilia“ (noch bis zum 18. Juli mittwochs, freitags, samstags, sonntags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet) mit einem weiteren Highlight in seine Neuausrichtung.

Deutscher Jazzschlager eines außergewöhnlichen Künstlers an historischer Stätte:

Für ein spektakuläres Konzert im wunderbaren Ambiente von Schloss Ringenberg am 10. Juli konnte die Stadt Hamminkeln durch die musik:landschaft westfalen Götz Alsmann & Band gewinnen.

Diese wollen ihrem Publikum einen unterhaltsamen Abend mit ganz viel „L.I.E.B.E.“ bescheren. Zu hören sind überwiegend deutschsprachige Songs der letzten 100 Jahre, die von Alsmann und seiner Band in ein heiter-beschwingtes Jazzgewand gepackt werden.

Nach seinen musikalischen Ausflügen nach Paris, New York und Rom, jeweils dokumentiert durch preisgekrönte Alben und über 700 Konzerte in den letzten neun Jahren, widmet sich der König des Jazzschlagers wieder den Werken der großen Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums. Deren Spezialität waren schon immer Liebeslieder – romantisch und zart, verträumt und verrucht - aber auch draufgängerisch und wild.

Ganz gleich, ob es sich dabei um Werke aus der Zeit der „silbernen Operette“ der 20er und 30er Jahre handelt, um Chansons der Nachkriegszeit oder um Preziosen aus der Schlagerwelt der 50er und 60er Jahre – all’ diese Klassiker werden im typischen Sound der Götz Alsmann Band mithilfe der Arrangements ihres Bandleaders behutsam in die Welt des Jazz überführt und beweisen dadurch ihren Charme, ihre Eleganz, ihren Humor und ihre zeitlose Qualität.

Die Band, die Götz Alsmann bei den Konzerten zur Seite steht, besteht aus Musikern, die zum größten Teil seit Jahrzehnten zum Ensemble gehören. Es sind dies neben Götz Alsmann (Gesang, Piano und mehr), Altfrid M. Sicking (Vibraphon, Xylophon und mehr), Ingo Senst (Kontrabass), Dominik Hahn (Schlagzeug) Markus Paßlick (Congas, Bongos, Percussion)

Um möglichst vielen Zuschauern in diesen außergewöhnlichen Zeiten den Besuch der Open-Air-Veranstaltung zu ermöglichen, hat der Veranstalter zwei Auftritte angesetzt, um 17.30 und um 20.30 Uhr.

Die Konzerte werden corona-konform ausgerichtet. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

Mehr Informationen und Karten zum Preis von 49 Euro (Kat. A) bzw. 45 Euro (Kat. B) gibt es bei Lotto Biggel in Hamminkeln oder online unter www.musiklandschaft-westfalen.de.