Die Hamminkelnerin Urszula Raudonat vermisst schon seit Jahren vorweihnachtliche Dekoration im Ort. Nun hat sie es selbst in die Hand genommen und witterungsbeständige Kerzen entworfen, die sie gerne auf einem Balkon, in einem Vorgarten oder Schaufenster sehen würde – mit einer Botschaft dahinter: Wir haben einen schönen, ganz besonderen Ort.



250 Kerzen hat Urszula Raudonat gefertigt. Die Idee dazu kam ihr, als ihr Palisaden im Bauzentrum ins Auge fielen. Kurz mit Inhaber Hermann Borgers besprochen, bestellte er die größere Menge für sie. Auch ihm gefiel der Einfall, Kerzen für den Ort zu gestalten und damit die Verbundenheit untereinander zu visualisieren. Bezüglich des Anstrichs ließ Urszula Raudonat sich beim hiesigen Raumausstatter Schaffeld beraten und bekam dort die rote Farbe für ihr Projekt. „Die Flammen habe ich in Hamminkeln leider nicht gefunden“, sagt sie, „die habe ich im Internet bestellt.“

Alle Utensilien zusammen, fing sie an zu streichen und 250 Kerzen anzufertigen. Diese möchte sie nun im Ort sichtbar werden lassen. Einige Einzelhändler machen schon mit und haben Kerzen für die Schaufenster bei ihr bestellt. „Es wäre aber auch toll, wenn die Kerzen auf einem Balkon oder in einem Vorgarten stehen“, findet die Hamminkelnerin, die meint, dass es doch eine schöne Erfahrung sei, wenn man bei einem Spaziergang durch den Ort an vielen Stellen diese Kerzen sähe. „Ein gemeinsames Gefühl entwickeln, vor allem jetzt zu dieser Zeit“, das stellt sie sich vor.

Mit der Volksbank hat Urszula Raudonat einen weiteren Unterstützer gefunden. „Die Idee ist sehr schön und passt in die jetzige Zeit“, findet Filialleiter Rolf Lindau und meint sowohl die Corona- aber vor allem auch die vorweihnachtliche Zeit. „Die Kerzen sind sehr dekorativ und es gibt bestimmt ein schönes Bild, wenn sie in vielen Fenstern stehen.“ Auch in der Volksbank werden sie einen passenden Ort finden. Zudem unterstützt die Volksbank Urszula Raudonat mit einer Spende, die die Hälfte ihrer Ausgaben deckt.

Für sechs Euro sind die Kerzen bei Urszula Raudonat zu erwerben. „Wenn sich ein Plus ergeben sollte, spende ich das“, sagt sie und möchte damit Gutes für eine wohltätige Institution in Hamminkeln tun. Kontakt kann man mobil mit ihr aufnehmen über 0172 1628085.