Intensiv bereitet sich seit Sommer der Kirchenchor St. Pankratius Dingden auf sein kommendes Konzert in der Galerie des Landhauses Ridder vor. Am 15. März 2020 präsentiert er sich ab 15:00 Uhr wieder von der anderen Seite- vier Jahre nach dem letzten Konzert mit weltlicher Musik. Mitstreiter an diesem Nachmittagskonzert ist nun der Harmonikaclub Bocholt. Der Harmonikaclub feiert in diesem Jahr ein Doppeljubiläum: er wurde 1995 gegründet und steht seit 2010 unter der Leitung von Regina Heynck und Renate Stockhorst. Moderiert wird der Nachmittag von Frank Ridder.

Im Anschluss an das gemeinsame Kaffeetrinken startet das Konzert. Bekannte Hits, Volkslieder zum Mitsingen und beliebte Melodien werden auf dem Programm stehen. Geplant sind die Ohrwürmer „Komm ein bisschen mit nach Italien“, „Liebeskummer lohnt sich nicht“, „Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren“, gern gehörte und gesungene Volkslieder wie „Ich reise übers grüne Land“ und „Alle Vögel sind schon da“ sowie der Klassiker „Heute hier-morgen dort“ von Hannes Wader, der nachdenkliche Oldie „Was wirklich zählt auf dieser Welt“ von Udo Jürgens, natürlich der Mottotitel „Hey, das ist Musik für dich“ und viele mehr.

Karten zum Preis von 15,00 € gibt es nun bei den folgenden Vorverkaufsstellen: Pfarrbüro St. Pankratius, Parfümerie Hülsken und Optik & Akustik Tebrügge. Im Eintrittspreis sind Kaffee, Schnittchen und Kuchen enthalten.

„Viele gute Dinge passieren nur alle vier Jahre“, stellte Frank Ridder beim letzten Konzert 2016 fest. Das soll sich nun wieder bewahrheiten. Gute Laune und eine lockere Atmosphäre werden schon jetzt garantiert.