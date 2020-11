Seit 2015 ist die Rockschule Marco Launert Projektpartner des Moduls POP2GO des BV POP, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geförderten Musikprojekte richten sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren. Über das Medium Popmusik werden dabei neben den musikalischen Fähigkeiten auch Social Skills und gesellschaftliche Werte vermittelt.

In den vergangenen Jahren konnten auf diesem Wege durch ein Bündnis mit dem Emmericher Kulturbüro 'Kultur-Künste-Kontakte', der Bocholter Kulturstätte Vogelhaus und der Rockschule mehr als tausend Kids und Jugendliche erreicht werden.

Für das erste Halbjahr 2021 erhielt Launert nun die positive Votierung für weitere POP2GO-Projekte, die stets innovativ und einzigartig sein sollten. Die drei Projekte sind modern und zukunftsweisend in Inhalt und Durchführung.

Das erste trägt den Titel 'Our Song - Our Future' ist eine sogenannte Workout Line über zwölf Wochen, bei der vier Gruppen in wöchentlichen Digital-Sessions jeweils einen Song über ihre Zukunft schreiben.

Beim WorkOutCamp 'Wir schreiben die Klima-Hymne!' über Karneval ist der Name der Programm - im Kulturbahnhof NIederrhein wird eine Hymne geschrieben, im mobilen Tonstudio professionell aufgenommen und anschließend veröffentlicht.

In den Osterferien findet das dritte engagierte Musikprojekt statt, ein WorkOutCamp in der zweiten Woche der Osterferien im Weseler Tanzhaus. Auch hier kommt das mobile Tonstduio von Marc Sokal aus Wuppertal zum Einsatz - Ziel ist es, mit 15 bis 16 Jugendlichen vier Songs zu schreiben und anschließend aufzunehmen. Auch hier stehen die Zukunftswünsche der Kids und Jugendlichen im Fokus.

Zusätzlich erhielt der Rockschulbetreiber, der seit zwei Jahren ausschließlich Großprojekte und keinen Musikschulbetrieb mehr durchführt, auch den Zuschlag für drei POP2GO-Großprojekte für das Land Schleswig-Holstein auf der Insel Helgoland. Diese starten im Januar, März und Mai und befassen sich mit Rock/Pop und DeutschRap - für letztere Ausrichtung hat er das Weseler DeutschRap-Produzententeam 'VibeMusic' , Denis Tahiri und Ali Ebaid buchstäblich mit im Boot.

Weitere Infos und Details zu den Projekten kommen spätestens Anfang Dezember.

Interessenten können sich bzw. ihre Kinder und Enkelkinder schon jetzt anmelden,

bitte per e-mail an info@rockschule.de.