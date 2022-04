Hamminkeln/Hünxe/Dinslaken/Ndrrh Kunst aufgestallt, so nennt der bekannte niederrheinische Künstler, Alfred Grimm, seine Ausstellung in der Landgalerie des Kreativhofs Lehmberg, die am Gründonnerstag, 14. April 2022 um 18.00 Uhr eröffnet. Die Ausstellung ist vom 14.4.-15.5.22 in der Landgalerie, Lehmberg 4, Hamminkeln-Dingden, zu sehen. Der Eintritt ist frei!

Gezeigt werden Zeichnungen, Malerei, Objekt-Bilder und plastische Arbeiten, die dieser Stall-Ausstellung Rechnung tragen. Es werden überwiegend künstlerische Arbeiten mit ländlichen, naturnahen und naturverbundenen Motiven präsentiert. In diesem wichtigen künstlerischen Strang aus seinem Oeuvre, setzt sich Alfred Grimm sehr kritisch – keineswegs romantisch oder Natur-verherrlichend – in vielseitiger Weise mit unserer erlebten, gefährdeten und bedrohten Welt auseinander.

Der ehemalige Beuys-Schüler wohnt in Hünxe und ist durch seine kritische und aufrüttelnde Objektkunst bekannt geworden. Seine Bronzeplastiken, die die jüdische Geschichte in Dinslaken und Umgebung thematisieren, machen ihn zu einem engagierten Schöpfer von Gedenkkunst. Seine zeitkritischen Kruzifix-, Weihwasserbecken- und Tortenkunst-Objekte sind weit über den Niederrhein hinaus bekannt. Hunderte Ausstellungen im In- und Ausland, Werkkataloge und Kunstpreise sowie unzählige Medienpräsenz machen ihn zu einem der wichtigsten zeitgenössischen Kunstschaffenden des Niederrheins.

Gegenstände des täglichen Lebens verbinden sich mittels ungewöhnlicher Techniken zu spannenden großen und kleinen Kunstwerken: Trecker verrichten in der Sonne die Feldarbeit, eine Niederrheinische Kuh muht laut in der Galerie, im Eimer sammelt sich das Hochwasser, eine Schubkarre transportiert eine Landschaft, Bratpfannen ein Atomkraftwerk, in einer Gemüsekiste sprießt ein Kreuz.

Fast 70 Jahre nachdem Joseph Beuys im ehemaligen Viehstall der Brüder Hans und Franz Joseph van der Grinten in Kranenburg am Niederrhein seine erste Einzelausstellung - die so genannte Stallausstellung - hatte, stellt sein Schüler Alfred Grimm in der Landgalerie – einem ehemaligen Schweinestall - auf dem Kreativhof Lehmberg in Hamminkeln aus: Kunst aufgestallt. Es ist die 90. Einzelausstellung von Alfred Grimm, die nach Galerien, Kunstvereinen und Museen in Wesel, Wuppertal, Krefeld, Basel, Elmshorn, St. Wendel, Erfurt, Uelzen, Minden, Heilbronn und vielen anderen Städten, jetzt wieder eine Ausstellung am Niederrhein an einem ungewöhnlichen Ort stattfindet.

Alfred Grimm, der ab WS 1964/65 an der Düsseldorfer Kunstakademie studierte, nennt als seine wichtigste Professoren, Joseph Beuys und Karl Bobek.

Der Kreativhof Lehmberg verstärkt zukünftig die Ausstellungstätigkeit im ehemaligen Schweinestall. Neben der bekannten Herbst-Art, die vielen Künstler/innen die Möglichkeit einer Präsentationsplattform in kleinem Format bietet, werden ab April bis zum Herbst interessante Einzel- oder Kleingruppen-Ausstellungen präsentiert.

Öffnungszeiten

Mi: 10-13 Uhr

Do: 15-20 Uhr

Fr/Sa: 15-18 Uhr

So/Feiertag: 12-18 Uhr

Weitere Termine auf Anfrage oder beachten Sie das „geöffnet“-Schild am Kreativhof Lehmberg, Lehmberg 4, 46499 Hamminkeln.

Tel. 02852 9651500, info@kreativhof-lehmberg.de