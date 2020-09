„Ich habe ein Taubenschwänzchen gefilmt, schauen Sie nur Frau Noltenhans“, die Filmerin hält begeistert ihr Handy vor Silke Noltenhans, Organisatorin der Ausstellung „Fantastische Welten der Fluginsekten“ auf dem Kreativhof Lehmberg. Doch es handelt sich nicht um eine Ausstellung über Insekten als solche, sondern um eine Kunstausstellung mit 66 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden.

Die Bildwerke sind in der maximalen Größe DIN-A-4 einzureichen gewesen: Naturfotografie, Lyrik, Collage, Druckgrafik, Zeichnungen und Malerei sind zu sehen. Neben den Bildwerken gibt es noch einige Objekte.

Die Herbst-Art jährlich im September auf dem Kreativhof Lehmberg hat immer einen verbindenden Charakter – Profis und Autodidakten stellen aus, Kunst für Kinder und Erwachsene ist zu sehen, Kunst für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel ist zu verkaufen. Ein Kunstkatalog enthält Interessantes für Naturfreunde, z. B. zur Imkergemeinschaft auf dem Neuhollandshof in Wesel-Bislich. Dort auf dem Demeterhof der Familie Clostermann wird das wesensgemäße Imkern betrieben. Sowohl Clostermann als auch Mellifera e. V., Vereinigung zur wesengemäßen Imkerei, unterstützen die Kunstausstellung als Sponsoren und Lieferant von Infomaterial: Naturschutz ist für viele Künstler ein wichtiges Thema. Kunst beschäftigt sich stets mit dem aktuellen Zeitgeschehen.

Wie vielfältig dies sein kann, zeigen Exponate wie die japanisch beeinflussten Werke von Yuka Origasa in ihrer klaren Schlichtheit oder die kolorierten Fineliner-Zeichnungen von Alexa Sabarth, die perfekt in ein Kinderbuch passen könnten. Romantische Aquarelle, detailreiche Druckgrafiken sowie Humoristisches oder Naturgetreues sind zu sehen. Einige Stuhlobjekte von Martina Mühlen und Silke Noltenhans, die sich dem Insektenthema annehmen, waren bereits Anfang des Jahres im Dinslakener Museum Voswinckelshof zu sehen.

Passend zum Ausstellungsthema findet an den Wochenenden ein naturorientiertes Rahmenprogramm statt: Der BUND, Angelika Eckel und Wolfgang Gropp, sammelte Unterschriften für die Landtagspetition zum Thema Artenvielfalt, der NaJu Bocholt hat einen Info-Stand, Sven Kreickenbaum aus Voerde zeigt das Korbflechten, Martina Mühlen recycelt in ihrem Tea Bag-Workshop Teebeutel auf künstlerische Art, Susanne M. Rupprecht aus Voerde informiert und bietet Schnupperkurse zum Waldbaden, Karin Amenda informiert über die wesensgemäße Imkerei. Am 20.9. sind zudem Tatiana Kamphausen und Ulrike Paul mit Pflanzen und Samen gegen Spende vertreten, Bettina Hübner-Gräfer stellt in einer Kinderaktion Pflanzenfarbe her und informiert über Färbergärten, ferner ist der Feuerwehr-Oldtimerbus des Naturpark Hohe Mark ist zugegen. Außerdem findet auf dem Eselhof Gores in der Nachbarschaft die Offene Gartenpforte statt!

Weitere Informationen und aktuelles Programm: www.kreativhof-lehmberg.de/herbst-art

Öffnungszeiten:

Mo + Di : auf Anfrage nachmittags

Mi geschlossen

Do + Fr : 15 - 19 Uhr

Sa + So : 11 - 18 Uhr

Die Ausstellung endet am 20.9. / Verlängerung bei gutem Wetter um eine Woche!