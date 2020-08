Zu einem "High-Speed-Rock-Pop-Kabarett" mit "Mark´n Simon MusiComedy" am Freitag, 4. September, lädt der Trägerverein der Begegnungsstätte Mehrhoog ein. Beginn ist um 20 Uhr; der Einlass bereits ab 19 Uhr, um die Hygiene-Schutzmaßnahmen abzuwickeln.

Der Waliser Mark und der Ire Simon bilden das MusiComedy Duo, das "über eine selten breite professionelle Basis im gesanglichen, instrumentalen und schauspielerischen Bereich" verfügt. "Gestützt auf eine moderne Technik, einem schier unerschöpflichen Reservoir an skurrilen Accessoires und Ideen entwickeln die Beiden, permanent unter Dampf stehend, ein Comedy-Feuerwerk, das keine Augen trocken lässt und die Lachmuskulatur in höchster Weise strapaziert.", heißt es in der Ankündigung.

Klamauk, Nonsens, Geistreiches

Bei allem Klamauk und Nonsens ist dennoch genug Geistreiches beigemischt: Umwerfende Persiflagen und geniale Wortspiele jagen sich, mit unbändiger Lust und gehöriger Portion Selbstironie vorgetragen.

Zum Atemholen trefflich eingebaut sind zudem ruhigere Phasen mit besinnlichen Songs, die für wohltuenden Kontrast sorgen. "Keine Frage: Mit diesem begeisterndem High-Speed-Rock-Pop-Kabarett bleiben "Mark´n Simon" am Puls der Zeit", heißt es weiter.

Vorverkauf

Vorverkauf im GuGe-Laden (Bahnhofstraße in Mehrhoog) zum Preis von 15 Euro (Abendkasse 17 Euro). Karten können auch unter 01520/1918843 verbindlich reserviert werden.