Aufgrund der Coronapandemie hat das Team Jugendarbeit der Stadt Hamminkeln neue Ideen entwickelt und bietet am Weltkindertag eine Rallye an. Mitmachen können Kinder im Grundschulalter mit ihren Eltern oder auch nur mit Papa oder Mama und ihren Geschwistern in Brünen, Dingden, Hamminkeln oder Mehrhoog.

Über die App „Actionbound“ begegnen sie dem Detektiven „Semaj D´nob“, der sie bittet, ihm bei der Lösung eines spannenden Kriminalfalls zu helfen. Dabei gilt es jede Menge Fragen und Aufgaben zu lösen.

Während der Rallye sind die Jugendhäuser in Brünen, Dingden und Hamminkeln von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Hier helfen Euch die Mitarbeiter vor Ort und telefonisch, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. In Mehrhoog ist an diesem Tag der Tennis-Club die Anlaufsstation.

Bei dieser Spurensuche gibt es tolle Spiele-, Bücher-, Waren- und Eis-Gutscheine zu gewinnen.

In Kooperation mit der Bücherei in Hamminkeln gibt es auch eine verfilmte Vorlesung, die in den Jugendhäusern gezeigt wird.

Eigentlich sollte der Weltkindertag in diesem Jahr als Großveranstaltung rund um das Schloss Ringenberg gefeiert werden. Dies war jedoch aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht möglich.

Das Team Jugendarbeit wollte den Weltkindertag aber auf keinen Fall ausfallen lassen und hat deswegen ein Programm auf die Beine gestellt, welches die Coronaschutzbedingungen berücksichtigt.

Bei der Rallye bleiben die Teilnehmer in ihrer Bezugsgruppe Familie, die Eltern übernehmen die Aufsicht und die Rallye wird in vier Ortsteilen angeboten, so dass es nicht so schnell zu einer größeren Gruppen-ansammlung kommt.

Die Rallyes werden am Weltkindertag freigeschaltet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Und so funktioniert die Teilnahme:

Kinder können die Rallye mit der ganzen Familie, aber auch nur mit Papa oder Mama und Euren Geschwistern mitmachen.

Dazu benötigt Ihr die App „Actionbound“, die sich ein Erwachsener Eurer Gruppe kostenlos in jedem App-Store downloaden kann.

Ihr findet die Rallyes unter „Öffentliche Bounds“ über eine Karte oder die Suchfunktion der App oder diese Links:

actionbound.com/bound/weltkindertag2020-bruenen

actionbound.com/bound/weltkindertag2020-dingden

actionbound.com/bound/weltkindertag2020-hamminkeln

actionbound.com/bound/weltkindertag2020-mehrhoog

Meldet Euch mit einem Handy als Gruppe an und tragt Euren Gruppennamen und Eure Namen ein. Dies können auch Fantasienamen sein.

Während des Weltkindertages sind wir von 10:00 bis 17:00 Uhr für Euch da. Wenn Ihr Fragen habt oder Hilfe braucht, erreicht Ihr uns vor Ort und

telefonisch in

Brünen:  Jugendhaus Bruno, Rohstraße 18, Telefon: 02856-9096825

Dingden:  Jugendtreff “Next Generation“, Am Kirchplatz 5, Telefon 02852-909030

Hamminkeln: Jugendzentrum „Juze“, Diersfordter Straße 34a, Telefon: 02852 711052

Mehrhoog: Tennis-Club Mehrhoog, Im Hogenbusch 8, Telefon: 0175-52976911

Das Team Jugendarbeit bittet alle Kinder und Erwachsenen sichan die Coronaschutzvereinbarungen zu halten und eine Maske mitzubringen!

Die Rallye kann bereits zuhause runtergeladen werden. Unterwegs benötigt Ihr dann unterwegs kein Internet. Um die Antworten und Lösungen zu senden, werden am Ende wieder mobile Daten oder ein W-Lan-Netz benötigt.

Die Rallye dauert je nach Laufgeschwindigkeit etwa 2 bis 3 Stunden. Jeder nimmt auf eigene Gefahr teil. Duie Aufsichtspflicht liegt bei den Erziehungsberechtigten.