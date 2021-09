Am Freitag, 1. Oktober von 15 bis 21 Uhr kommt die Kultur-Roadtour des Kreis Wesel nun auch nach Hamminkeln. Der Eintritt ist wie bei alle Tourterminen frei.

Bis in den Abend hinein gibt es ein buntes, stündlich thematisch wechselndes Kultur-Programm mit Comedy und viel Musik mit vielen Profi-Künstlern aus der Region.

Das Programm

Um 15 Uhr startet das Programm untem dem Motto „Hits für Kids“ mit Zauberclown Wolfelino und der 16-jährigen Sängerin Sarah Hübers, bekannt auch aus „The Voice Kids“ und der Kika-Castingshow „Dein Song“. Um 16 Uhr heißt es „Best of Stars“: Die Stimme von Elvis Presley trofft

auf Tom Jones. Möglich machen die beiden Star-Imitatoren Nevrez Caslikan und Martin Doughty.

Um 17 Uhr übernimmt dann „Lux et Origo“ – drei exzellente Musiker - die Bühne mit hochklassigem Acoustic World Jazz. Um 18 Uhr heißt es dann Comedy² mit dem Dinslakener Tim Perkovic

und einer einer waschechten Diva, der Diva La Kruttke. „Best of Musical“ bringt ab 19 Uhr ein stimmgewaltiges Trio ans Schloss: Michael Mrosek, Andrea Eurich und Corinna De Pooter präsentieren einen bunten Querschnitt aus der Welt der Musicals.

Zum großen Finale treten dann um 20 Uhr zwei weitere Megastars der deutschen Musiszene ins Rampenlicht: Die Konzertshow „Udo trifft Helene“ präsentiert die größten Hits der beiden Stars, stilecht mit Flügel, extravaganten Outfits und Tänzerinnen.

Neben dem Bühnenprogamm präsentieren sich mehrere regionale bildende Künstler, zudem gibt es einen Literaturstand und zumBrustkrebsmonat Oktober auch einen Stand des „Aktion B

Brustgesundheit am Niederrhein e.V“. In den kleinen Pausen kann dann auch für das leibliche Wohl gesorgt werden. Es gelten für Besucher ab 18 Jahren die 2G-Regeln: Besucher

müssen geimpft oder genesen sein.