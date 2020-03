"In diesen schwierigen Zeiten fühlt man sich, als wenn sich die Welt nicht mehr dreht. Wir Menschen sind nah an der kompletten Ausgangssperre, das öffentliche Leben liegt brach, die Wirtschaft liegt am Boden, fast alles ist auf Null geschaltet.", schreibt Marco Launert, Inhaber der Rockschule & Kulturbahnhof Niederrhein (KuBa) in Hamminkeln.

"Für unsere Kinder und Jugendliche fühlt sich die Ausnahmesituation der schulfreien Zeit nicht wie Ferien an, die meisten machen sich begründete Sorgen der sich täglich verschlimmernden Situation.", so Launert weiter.

Musikvideo von Sarah Hübers

Das Ausnahmetalent der Rockschule, Sarah Hübers (14) aus Bocholt, hat auf ihrer aktuellen CD den Titelsong 'Eine Welt, die sich nicht dreht!', der die Situation äußerst gut beschreibt, über das Label der Rockschule veröffentlicht.

Ihr Coach und Rockschulbetreiber Marco Launert (46) drehte mit Sarah bereits 2019 Szenen für ein Musikvideo, das nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Ausnahmelage genau jetzt fertiggestellt und online gestellt wird.

"Eine Welt, die sich nicht dreht"

Ab Montag, 23. März, wird das Video auf YouTube unter 'Sarah Hübers - Eine Welt, die sich nicht dreht' zu finden sein "und wir sind sicher, es wird Aufsehen auf sich ziehen.", so Launert.

"Ich will Rockstar werden!"

Sarah Hübers kam 2015 mit ihren Eltern in die Rockschule Bocholt und beantwortete Launerts Begrüßungsfrage, was sie denn lernen wolle, mit 'Ich will Rockstar werden!'.

Es begann eine erfolgreiche Zeit des behutsamen Aufbaus, die von unzähligen Auftritten auf allen erdenklichen Bühnen (unter anderem mit NENA und Angelo Kelly) und Festivals, TV-Auftritten in Sat 1, im ZDF und der ARD sowie der Veröffentlichung zweier CDs flankiert wurde.