Klavierschülerinnen und Klavierschülern ist der Name seit Generationen ein Begriff: Als Autor zahlloser Sonatinen und Sonaten, die mit großer Selbstverständlichkeit den „Gradus ad Parnassum“ zur klassischen Hochkultur am Klavier verköroern, hat Muzio Clementi (1752-1832) seitenweise Musikgeschichte geschrieben. Dass er darüber hinaus auch ein inzwischen Dasein als Komponist, Musikverleger und Klavierbauer geführt hat, lässt sich beim nächsten Ringenberger Schlosskonzert hören – und genießen.

Nach einer fünfmonatigen, coronabedingten Pause für Liveveranstaltungen wird die polnische Pianistin Natalia Lentas am Sonntag, den 5. Juli 2020 ab 17:00 Uhr im Rittersaal des Ringenberger Schlosses das Geschichtsbild zum Schaffen Muzio Clementis um eine wesentliche Note erweitern: Vor dem Hintergrund des Beethovenjahres 2020 präsentiert sie auf einem originalen Tafelklavier aus der Manufaktur „Clementi & Co.“ (1804) u. a. Musik von Ludwig v. Beethoven, die in Clementis Verlag erschienen war, und deren Präsentation das Verhältnis des Meisters zu dem seinerzeit noch innovativen Pianoforte in ein neues Licht rücken wird: So sehr der Klang des Klaviers im Verlauf des 19. Jahrhundert – nicht zuletzt durch Beethovens Einfluss – mit symphonischer Wucht die Konzertsäle erobert, so sehr war der „Schwachstarktastenkasten“, als den Beethoven das Pianoforte etwas holprig eindeutschte, zu Lebzeiten des Komponisten noch eine kühne, intim-kammermusikalische Idee für Vordenker. Der Klang jenes Square-Pianos aus Clementis Werkstatt, das Natalia Lentas zum Schlosskonzert nach Ringenberg mitbringen wird, trägt noch weit mehr experimentelle Züge als jenen apodiktischen Steinway-Tonfall, in dem das Publikum den pianistischen Titanen aus Bonn inzwischen wahrnimmt.

In diesem Sinne beleuchtet das Programm des Ringenberger Klavierkonzertes die Persönlichkeit Beethovens auch mehr aus ihrer Genese heraus als mit Blick auf ihre Wirkungsgeschichte: Über dem Klangideal des jungen Beethoven schweben Mozart und Haydn als Paten, und in dem Programm wird auch Beethoven selbst eher mit intimen Bonmots als in großen Formen zu hören sein. Von Clementi gibt es nach zwei Präludien „alla Mozart“ und „alla Haydn“, Beethovens Lehrmeistern in Wien, und allerhand Originalwerken noch einige Beispiele aus Beethovens eigenem Variationsschaffen sowie dessen Bagatellen op. 33.

Der Eintrittspreis zu dem Konzert beträgt 15,00 EUR / 10,00 EUR. Weil die Anzahl der Sitzplätze mit Blick auf die geltenden Schutzverordnungen reduziert werden müssen, empfiehlt sich eine Sitzplatzreservierung über die Tickethotline 02852-9659950 oder über booking@schloss-ringenberg.com. Bis zum Sitzplatz im Auditorium gilt im Schloss Ringenberg gemäß Corona-Schutzverordnungen des Landes NRW Maskenpflicht.