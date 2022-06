Am Freitag, 17.06. ist das barocke Wasserschloss Ringenberg Teil der Ausbildung zum zertifizierten „Natur- und Landschafts-Guide für den Unteren Niederrhein“ . Die Geschäftsstelle darf sich vorstellen. Es wird der "Dritte Ort" erläutert und erklärt was in Bezug auf Natur und Kultur als touristisches Ausflugsziel am Niederrhein, in Hamminkeln los ist.

Der erste von der EntwicklungsAgentur Wirtschaft des Kreises Wesel (EAW) organisierte Zertifikatslehrgang „Natur- und Landschafts-Guide für den Unteren Niederrhein“ hat begonnen. Er wird vom Kreis Wesel in Kooperation mit der Natur- und Umweltschutz-Akademie (NUA) NRW durchgeführt.

Schloß Ringenberg erwartet rund 25 Teilnehmer, so der Leiter Herr Düchting der EAW, und fügt hinzu: „In rund 80 Unterrichtsstunden wird es einen interessanten Spannungsbogen geben: Der Naturpark Hohe Mark gehört ebenso dazu wie die Bergbau- und Industriekultur. Von der Auenlandschaft der Bislicher Insel geht es hinauf in die Hügel der Sonsbecker Schweiz und auch die Umgestaltungen der Emscher und der Lippe werden Themen sein.“

Im Austausch mit Referenten und Referentinnen aus unterschiedlichen Fachbereichen lernen die angehenden Natur- und Landschafts-Guides nicht nur die Besonderheiten von Natur und Landschaft, Kulturhistorie und ländlicher Regionalentwicklung kennen, sondern auch wichtige regionale Institutionen und Ansprechpersonen. Dieses Netzwerk soll die Gruppe dabei unterstützen, als Botschafter:innen des Niederrheins anderen Menschen die Schönheiten der Region näherzubringen.

Nach bestandener Prüfung in Theorie und Praxis schließt die Ausbildung mit dem Zertifikat der NUA NRW nach dem bundesweit anerkannten Standard des BANU (Bundesweiter Arbeitskreis der staatlich getragenen Umweltbildungsstätten im Natur- und Umweltschutz) ab.

Informationen: EntwicklungsAgentur Wirtschaft, Sabine Hauke, E-Mail: sabine.hauke@kreis-wesel.de, Telefon: 0281 / 207-5014.