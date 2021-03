Am 19. März nimmt die Stadtbücherei Hamminkeln wie viele andere Bibliotheken in NRW an der Nacht der Bibliotheken unter dem Motto “Mitmischen“ teil. In diesem Jahr fällt die Veranstaltung etwas anders aus, aber nicht ins Wasser.

Die Bücherei-Leitung teilt mit: Für Kinder wird es die Onlinelesung des Buches „Kurt. Wer will schon ein Einhorn sein?“ geben. Die Altersempfehlung liegt bei fünf Jahren und aufwärts. Sie wird auf der Facebookseite der Stadt Hamminkeln lizenzbedingt für 24 Stunden zu sehen sein.

Zur Lesung gibt es eine Basteltüte, die ab sofort telefonisch unter 02852 / 4369 oder per Mail stadtbuecherei@hamminkeln.de reserviert und am 18./19. März kostenfrei in der Bücherei abgeholt werden kann.

Damit alle “mitmischen“ können, gibt das Büchereiteam an den beiden Tagen Backmischungen für das “Hamminkelner Büchereibrot“ aus.