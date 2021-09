Am 03. Oktober 2021 findet um 11.00 Uhr in der Brüner Dorfkirche ein Gottesdienst in platt-deutscher Sprache unter dem Titel „Kerk op Platt an Erntedank“ abgehalten. In der Kirche haben dann die Brüner Ortsbauern und das Presbyterium einen Erntekranz aufgestellt.

Die Brüner Plattspräker und der Männer-Gesang-Verein Brünen gestalten den Ablauf. Damit die Gemeinde auf Platt kräftig mitsingen und mitbeten kann, gibt es ein Programmheft mit den Texten der Lieder und den Gebeten in Plattdeutsch.

In den letzten Jahren wurde dieser Gottesdienst von vielen Menschen jeden Alters aus Brünen und Umgebung sehr gut besucht. Nach dem Ende des Gottesdienstes gibt es für alle Gäste noch die Möglichkeit für ein kurzes Zusammensein mit einer ‚Nachlese‘ bei Getränken und einem ‚Beschüttchen‘.