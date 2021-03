Mit den Präsenzgottesdiensten in der Evangelischen Kirche in Hamminkeln (Marktstraße 7) startete kürzlich wieder die Evangelische Kirchengemeinde An der Issel, Bereich Hamminkeln.

In den Passionsandachten am 10./17. März und 24. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Hamminkeln geht es um den Gekreuzigten in Bildern von Marc Chagall. Es wird über den Leidens-weg Jesu im Blick auf unser Leben nachgedacht. Mit Musik und Texten soll auf das Geschehen am Karfreitag eingestimmt und ausblickend auf die Befreiung an Ostern geschaut werden.

Die Gottesdienste/Andachten finden unter Einhaltung der aktuellen Schutz- und Hygienekonzepte der Evangelischen Kirchengemeinde An der Issel statt. "Wir weisen darauf hin, dass während des kompletten Aufenthaltes in der Kirche medizinische OP-Masken oder FFP2-Masken zu tragen sind. Herzliche Einladung an alle!", heißt es in der Ankündigung.