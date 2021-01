Die erstmalige Teilnahme von Schülern der Gesamtschule Hamminkeln am Börsenspiel 2020 der Sparkassen war ein voller Erfolg. So dürfen sich gleich zwei Teams über einen Platz auf dem Siegertreppchen und einen der wenigen ausgelobten Geldpreise freuen. Leider muss Pandemie-bedingt die Preisverleihung in diesem Jahr ausfallen.

Das Team „Don Promillo“ bestehend aus Justus Hiby, Alexander Hinic sowie Carsten van der Linde (alle Jahrgangsstufe EF) erreichte in der Regionalwertung den zweiten Rang und gewann damit einen Preis von 150 Euro. Mit einer Gesamtperformance ihres Wertpapierdepots von 24,98 Prozent erreichten sie zudem in der deutschlandweiten Bundeswertung den 19. Gesamtplatz. Auch die Zehntklässler Richard Zander, Felix Schulz und Erik Schlebes, die als Team unter dem Namen „welcome at wallstreet“ am Börsenspiel teilnahmen, konnten mit dem dritten Platz in der Regionalwertung ihr Taschengeld um insgesamt 100 Euro aufbessern.

Alle Teams erfolgreich



Neben diesen mit einem Geldpreis prämierten Teams konnten auch viele weitere Lernende der Gesamtschule Hamminkeln eine tolle Platzierung im Börsenspiel 2020 erreichen. So stellt die Schule sechs Teams unter den ersten zehn in der Regionalwertung. Durchschnittlich konnten die Schüler der Gesamtschule Hamminkeln ihr virtuelles Startkapital von 50.000 auf 55.628 Euro vermehren, was einer prozentualen Wertsteigerung von 11,26 Prozent entspricht. Neben einer guten Portion Wissen benötigten die Jugendlichen im Jahr 2020 vor allem starke Nerven. Die weltweit äußerst unklare Lage rund um das Coronavirus verursachte große Schwankungen auf den Aktienmärkten und sorgte letztendlich für große Spannung bei den Teilnehmern.

Teilnahme auch in diesem Jahr

„Der tolle Erfolg zeugt von der guten Arbeit unserer Schule im Bereich der ökonomischen Bildung", sagt Daniel Langer, der als Wirtschaftslehrer die Jugendlichen betreut hat. "Durch die freiwillige Teilnahme am Börsenspiel lernen unsere Schüler auf spielerische Art und Weise die Funktionsweisen, Chancen und natürlich auch Risiken des Handels von Wertpapieren kennen und profitieren für ihre eigene Zukunft. Auch das Feedback der Teilnehmer war äußerst positiv, sodass wir uns schon auf das nächste Börsenspiel in diesem Jahr freuen.“ Auch Schulleiterin Anette Schmücker ist begeistert vom Engagement und Erfolg aller Beteiligten: „In Englisch, Mathematik und den Naturwissenschaften haben wir schon viele Schüler motivieren können, sich an Wettbewerben zu beteiligen, und dabei beachtliche Erfolge erzielt. Die Teilnahme am Börsenspiel ist nun ein weiterer Baustein unseres vielfältigen Angebots zur Begabungsförderung.“