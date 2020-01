Der Singer/Songwriter Björn Amadeus Kahl gestaltet am Sonntag, 19. Januar, 18 Uhr den Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Hamminkeln (Marktstraße 7) mit seinen Liedern, Gedanken und seiner Botschaft für die Menschen.

Der 27-Jährige studierte Musiker aus Osnabrück steht bereits seit seinem vierten Lebensjahr auf der Bühne und ist auf zahlreichen Studioproduktionen zu hören.

Im Jahr 2014 begeisterte er mit seiner erfolgreichen Teilnahme bei „The Voice of Germany“ das Fernsehpublikum.

2016 erschien sein erstes Solo-Album „Ich glaube, es gibt mehr“ – berührende, deutschsprachige Songs über Lebensfreude, Glaube, Hoffnung und Liebe.

Seine neuste Single „Das schönste Geschenk“ ist nicht nur ein Vorgeschmack auf sein zweites Solo-Album, dass 2020 veröffentlicht wird, sondern auch der aktuelle Titelsong der Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Auf seinen Konzerten wird deutlich: Björn Amadeus hat etwas zu erzählen – hoffnungsvoll, ermutigend und authentisch.

Weitere Infos gibt es hier unter https://www.bjoernamadeus.de