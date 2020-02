Die Dienststellen der Stadtverwaltung Hamminkeln sindam Altweiber-Donnerstag, 20. Februar, ab 12 Uhr undam Rosenmontag, 24. Februar 2020, ganztägig geschlossen. Gleiches gilt für die Nebenstellen Bauhof, Kläranlage, Hallenbad und Standesamt Ringenberg. Ein standesamtlicher Notdienst findet nicht statt.



Die städtische Bücherei schließt an Altweiber um 13 Uhr. Das Jugendzentrum (JuZe) ist an Rosenmontag und auch am Veilchendienstag (25. Februar 2020) geschlossen.

Die Öffnungszeiten der Grünschnittannahme sind nicht betroffen.