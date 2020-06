"Trotz Corona wollen wir es wagen: der Künstler wegen – vielen von Ihnen sind wir längst freundschaftlich verbunden – aber natürlich auch, um unserem langjährigen, treuen Publikum endlich wieder Konzerte und Kabarett open air zu bieten. ", heißt es seitens der Veranstalter der Marienthaler (Sommer-)Abende.

"OPEN AIR – in diesem Jahr wörtlich zu nehmen – ganz ohne Zelt. Lediglich den Künstlern bieten wir ein Dach über der Bühne, für´s Publikum halten wir für den Ernstfall Regencapes bereit. Wir haben ein Hygiene-Konzept erarbeitet und erfüllen alle Auflagen zu Ihrer Sicherheit.", so die Veranstalter.

Programm online

"Das Programm ist wie alljährlich bunt gemischt und von hoher Qualität. Wie immer macht es die Mischung: Künstler die wir schon Jahre, teils Jahrzehnte, kennen, wechseln sich ab mit Neuentdeckungen.", kündigen sie weiter an. Vorfreude holen können sich Interessierte durch einen Blick in das Programm unter: www.marienthaler-abende.de holen Sie sich die Vorfreude ins Haus.

"Storno" - bereits ausverkauft

"Wir möchten darauf hinweisen, dass "Storno" am 25. Juni bereits ausverkauft ist. Karten für die weiteren Veranstaltungen erhalten Sie in diesem Jahr ausschließlich beim Kulturkreis Marienthal e.V.. Da die zulässige Besucherzahl begrenzt ist, empfehlen wir Ihnen rasch zuzugreifen.", so der Tipp der Veranstalter.