Niederrhein:

Der Autor Steffen Kersken veröffentlicht 3 neue Bücher und schreibt darin über das „Mensch sein“

Kersken beschäftigt sich in unterschiedlichen Formen mit prägenden Begriffen wie: Liebe, Verantwortung, Perfektionismus, Erwartungshaltung, das Scheitern, Verletzung und Schmerz, Hoffnung, Verzeihen, Glück, Alter, Krankheit, Trauer, Geborgenheit, Bedürfnissen.

Der Literatur Nachwuchspreisträger (2003) ist Bekannt geworden, durch seine Niederrhein Geschichten und freier Lyrik. Mehrere Bücher hat er schon Veröffentlicht, darunter “Mondlichttänzer“ (2008), das in Berlin Ausgezeichnet wurde. “Da machste nix dran“ (2013) führte sogar die Bestsellerliste bei Amazon. Mit seinen 3 neuen Bücher, „Dat is Heimat“, „Geschichtenaus der Heimat“ und „Das Büchlein für Wartende“ erzählt Kersken Geschichten aus der Heimat und ihren Menschen, kleine Impulse und liebevolle Anekdoten über das Leben. In den drei Büchern setzen sich über zwanzig Künstler, Maler und Fotografen mit Texten von Steffen Kersken auseinander. Von den Buchverkäufen, gehen Spenden an karitative Einrichtungen am Niederrhein.