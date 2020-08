Am Sonntag, den 30. August um 17:00 Uhr gehen die Ringenberger Schlosskonzerte 2020 mit einer dritten Auflage ihrer „TastenKasten“-Reihe zum Jubiläumsjahr für Ludwig v. Beethoven in die nächste Runde. Solist des Abends ist der international gefragte Spezialist und Professor für Cembalo Christian Rieger von der Folkwang-Universität der Künste, Essen. Sein Programm bildet die Eröffnung für das binationale Festival „Muziek Biennale Niederrhein“, das in diesem Jahr aufgrund der allgemeinen Kontaktbeschränkungen ausnahmsweise ohne pompöse Auftaktparty wird auskommen müssen.Inspiriert vom Festivalmotto TIEFEN geht es in Riegers Programm um die Rolle tiefer Töne in der Musik des Barock.

Damit hat es eine besondere Bewandtnis: Seit Hugo Riemanns „Musikgeschichte“ aus dem Jahr 1912 wird das musikalische Barock nämlich als „Generalbasszeitalter“ beschrieben. Dahinter verbirgt sich die Erkenntnis, dass die Menschen zwischen 1600 und 1750 davon ausgingen, der ganze harmonische Kosmos werde ausschließlich von tiefen Tönen zusammengehalten: Wer den Bass kennt, der hält den Schlüssel zu jedweder Vielstimmigkeit und Harmonie in der Hand.

Der Hamburger Jurist und Gelegenheitsmusiker Friedrich Erhard Niedt brachte 1708 in diesem Sinne „Musicalische Handleitung zur Variation des General-Basses“ zu Papier, dessen pädagogisches Programm vor allem darin bestand, „auß einem schlechten General-Baß allerley Sachen zu erfinden“. Bei Niedt und seinen Kollegen wird aus dem Generalbass, der eigentlich als Inbegriff eines kammermusikalischen Miteinanders gilt, auf der B-Seite des musikalischen Weltgeschehens eine Sonderdisziplin für alle, die lieber mutterseelenallein an ihrem Harmonieinstrument tüfteln: eine Art „Continuo für Soziopathen“.Die Wurzeln einer solchen Praxis, mit sich allein und aus dem Stehgreif über einer gegebenen Generalbasspartie zu improvisieren, liegen im Italien des 17. Jahrhundert und waren bis weit ins 19. Jahrhundert hinein verbreitet genug, um mit dem Wort „Partimento“ eine eigene Begrifflichkeit zu beanspruchen.

Heute improvisiert abgesehen von wenigen Ausnahmen kaum mehr ein klassischer Clavierspieler. Der Kölner Cembalist Christian Rieger ist so ein Ausnahmetalents, an dem kein Weg vorbei gehen kann, wenn bei der Muziek-Biennale 2020 von historischen Improvisationsmustern über tiefen Tönen die Rede sein soll. Über gegebenen Bässen aus den Federn Alessandro Scarlattis, Francesco Durantes, Georg Friedrich Händels und Johann Sebastian Bachs improvisiert er auf einem erst jüngst in der Werkstatt Detmar Hungerberg erbauten Cembalo cromatico.

Der Eintrittspreis zu dem Konzert beträgt 15,00 EUR / 10,00 EUR. Weil die Anzahl der Sitzplätze mit Blick auf die geltenden Schutzverordnungen reduziert werden müssen, empfiehlt sich eine Sitzplatzreservierung über die Tickethotline 02852-9659950 oder über booking@schloss-ringenberg.com. Bis zum Sitzplatz im Auditorium gilt im Schloss Ringenberg gemäß Corona-Schutzverordnungen des Landes NRW Maskenpflicht.