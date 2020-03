Wesel: Schnee, auf dem Ceranfeld, klingt komisch, ist aber so. Mit seinem neuen Programm, tourt Torsten Sträter zurzeit durch Deutschland und machte gestern halt in Wesel. In der ausverkauften Niederrheinhalle, hielt Sträter das Publikum fast drei Stunden bei Laune. Ein perfekter Abend, danke Torsten Sträter.