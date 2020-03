Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus müssen die Brüner Plattspräker die Veranstaltungen ‚Plattdeutsch in Brünen‘, die am Freitag, den 21.03.2020 ab 19:30 Uhr und tags darauf am Samstag, den 21.03.2020 ab 17:00 Uhr im Landgasthof Majert in Brünen statt-finden sollten absagen. Sie nehmen damit die Verantwortung für die Mitbürger wahr, die in diesen Zeiten zu Recht von allen gefordert wird. Die erworbenen Karten für diese Veranstaltungen können bei Schreibwaren Stenk in Brünen bis zum 30.04.2020 zurückgegeben werden.