Die Zahlen sprechen für sich: Zwei Milliarden Nutzer sind weltweit monatlich auf Youtube unterwegs, Facebook inklusive seiner Angebote WhatsApp und Instagram verzeichnet monatlich rund 2,7 Milliarden aktive User, 1 Milliarde Menschen schauen sich auf Instagram um. Hamminkelner Unternehmer und Institutionen verraten hier, wie wichtig es für sie ist, auf diesen Kanälen im world wide web präsent zu sein.

Sarah Borgers, Bauzentrum Borgers:

Social-Media-Arbeit ist in unserem Unternehmen ein großes Thema. Facebook und Instagram sind sinnvolle Kanäle, die wir gerne nutzen, um unsere Kunden über Produkte und wichtige Themen zu informieren. Als lokales Bauzentrum setzen wir mit der Verteilung unserer Prospektwerbung natürlich zusätzlich auf das klassische Printmedium.



Bürgermeister Bernd Romanski:

Nach den Hochwasserereignissen in 2016 haben wir uns die Frage gestellt, wie wir die Bürger/-innen schneller und direkter informieren können. Vor diesem Hintergrund haben wir uns für den Facebook-Auftritt entschieden. Dies hat sich während der Corona-Pandemie schon sehr bewährt, da wir Verordnungen und auch Videos schnell zu den Bürgern/-innen bringen konnten. Mittlerweile arbeiten wir auch an einem Instagram-Profil und in Krisensituationen wie dem Hochwasser können wir auch auf Twitter zurückgreifen.

Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln:

Vor nun mehr vier Jahren ging unsere Facebook-Seite @FreiwilligeFeuerwehrHamminkeln an den Start, als Teil einer eigenen Kampagne zur Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit. Bereits nach kurzer Zeit hatten wir einen soliden Grundstock an Followern und konnten das Interesse der Öffentlichkeit mit tollen Storys von Übungen, Aktivitäten und Einsätzen bedienen. Mit der Anzahl an Beiträgen wuchs natürlich auch die Erfahrung, wie solche Beiträge am besten gestaltet werden, um eine große Zahl Menschen anzusprechen und gleichzeitig nicht gegen beispielsweise Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechte zu verstoßen. Das ist besonders bei Fotos von Einsätzen extrem sensibel zu prüfen und im Zweifel auch vorher gemeinschaftlich zu diskutieren. Das ist für uns, als fester Bestandteil der Verwaltung der Stadt Hamminkeln natürlich doppelt wichtig.

Besonders tolles Feedback ist für uns, wenn wir von den Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße angesprochen werden und sie über Inhalte der sozialen Netzwerke sprechen. Diese dienen mittlerweile ebenfalls zur Aufklärung über die rein ehrenamtliche Arbeit unserer Feuerwehr sowie dem Austausch mit anderen Feuerwehren, Institutionen und Vereinen sowie als Plattform für schnelle Warnungen und Information der Bevölkerung. Ganz besonders zu nennen sind hier die beiden Issel-Hochwasser-Einsätze. Neben der täglichen Berichterstattung erreichten uns über die sozialen Netzwerke Hilfsangebote von Freiwilligen aus dem gesamten Bundesgebiet. Auch die späteren Danksagungen an alle Helfer und Einsatzkräfte konnten hierdurch schnell und mit großer Reichweite erfolgen.

Mittlerweile haben wir ein gut aufgestelltes Team von erfahrenen Moderatoren von allen sechs Einheiten und die Kanäle werden einheitlich genutzt. Neben Facebook ist das seit einiger Zeit auch Instagramm (@feuerwehrhamminkeln). Derzeit haben wir 3.578 Likes und freuen uns schon auf den Tag, an dem wir die 4.000er Marke knacken.

Es erreichen uns auch immer wieder tolle Storys über die sozialen Netzwerke. Das jüngste Beispiel ist der Bericht eines belgischen Piloten, der ein altes Fahrzeug von uns im Stadtverkehr von Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) gesehen hat. Auch Inspirationen (z. B. Dienstgestaltung, Einsatztaktiken etc.) von anderen Feuerwehren werden bei uns mittlerweile implementiert und umgesetzt.

Die Nutzung von Social Media ist für unsere Öffentlichkeitsarbeit extrem wichtig geworden und nicht mehr wegzudenken. Nirgendwo sonst kann man in kurzer Zeit so viele Menschen erreichen und das ganze ohne zusätzliche Kosten und großen Aufwand. Besonders gute Berichte erreichen mittlerweile mehr als 35.000 Menschen. Das ist eine bemerkenswert hohe Zahl für die freiwillige Feuerwehr einer mittleren kreisangehörigen Kommune wie Hamminkeln. Wir werden die sozialen Netzwerke auch in Zukunft weiter nutzen und entsprechend den Bedürfnissen der Follower weiter anpassen. Getreu dem Motto: „Wer keine sozialen Netzwerke für sich nutzt, muss das „Nicht-wahrgenommen-werden" verantworten.“

Stefan Bölting, Gaststube Bölting im Bürgerhaus:

Social Media ist ein unverzichtbares Werkzeug zur heutigen Zeit. Es wundert uns immer wieder, welche Altersklassen auf unsere regelmäßig wechselnden Angebote reagieren. Da geht es von Jung bis Alt. Eine ordentliche Interaktion mit den nötigen Plakaten, Speise- und Tageskarten findet da sehr großen Anklang. Auch zur Corona-Zeit ist Social Media ein Medium, das wohl am meisten von jedem Einzelnen genutzt wird. Auch durch die Möglichkeit des Abonnierens unserer Seite erreicht man einfach immer die Gäste, die auch wirklich interessiert sind. Ich glaube, dass die Dienste unverzichtbar geworden sind!