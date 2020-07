Bald ist Halbzeit bei den Marienthaler Abenden: Am Mittwoch, 22. Juli, um 20 Uhr (Einlass 18 Uhr) erwartet die Zuschauer gemüsikalische Unterhaltungskunst vom Feinsten mit den "Zucchini Sistaz". "Erleben Sie wie aus nur drei Damen eine ganze Big-Band werden kann.", heißt es in der Ankündigung.



Die "Zucchini Sistaz" begeistern auf faszinierende Weise dreistimmig singend. Mit Netzstrümpfen und falschen Wimpern katapultieren uns die drei frechen Damen in die goldene Swing-Ära. Ihr musikalischer Fundus speist sich aus der Unterhaltungsmusik der 20er bis 50er Jahre, schillert und kokettiert allzugerne mit Zitaten und Attitüden der gesamten Popularmusikgeschichte. So eröffnen die Zucchini Sistaz kein musikalisches Museum, sondern servieren saftigen Swing.

Dreistimmig singen sie Big-Band-Klassiker in halsbrecherischen Minimalinterpretationen. "Lassen Sie sich diesen amüsanten und musikalisch überzeugenden Abend nicht entgehen!", heißt es weiter.

Mehr Infos und Fotos unter www.marienthaler-abende.de und www.zucchinisistaz.de

Restkarten vorhanden im Vorverkauf für 24 Euro, an der Abendkasse 26 Euro.