Zwischen Killerspielen und Friday vor Future: Einen Vortrag über "Die Jugend von heute" hält Klaus Farinam Sonntag, 8. März 2020, von 10 bis 12 Uhr in der Akademie Klausenhof in Dingden (Klausenhofstraße 100, 46499 Hamminkeln) und zwar beim nächsten Vortrag im Rahmen der Reihe SonntagMorgen.

Der Referent

Der Referent ist einer der wichtigsten Kenner der Jugendszene und Subkulturen in Deutschland. Farin hat selber seine Jugendzeit intensiv durchlebt und ist heute als Schriftsteller und Aktivist unterwegs. Das letzte seiner bisher 29 Publikationen beschäftigt sich mit der "Wendejugend" (2019).

Er gründete das Archiv der Jugendkulturen e. V., ist Vorsitzender der Stiftung Respekt sowie im Vorstand von der Aktion Courage.

Zwischen Killerspielen, Kommerz und Friday for Future

In seinem Vortrag wird er sich mit dem aktuellen Bild der Jugendlichen "zwischen Killerspielen, Kommerz und Friday for Future" beschäftigen.

Der Eintritt beträgt 3 Euro. Anmeldung unter info@akademie-klausenhof.de, Telefon 02852/89-1313 (oder 02852/89-0 am Wochenende).

Mehr zu Klaus Farin: https://klausfarin.de/ oder https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Farin