"In den aktuellen Zeiten der Corona-Krise sind häufig Kinder und Jugendliche besonders betroffen.", daher bietet die Akademie Klausenhof in Dingden ein Erlebniscamp für alle Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 Jahren an.

Denn "fehlende soziale Kontakte und eingeschränkte Möglichkeiten der Freizeitaktivtäten verbunden mit einer gegebenenfalls angespannten familiären Situation sind eine hohe Belastung für die Kinder und Jugendlichen. Um den Kindern und Jugendlichen, deren Familien sich zum Teil auch keinen Sommerurlaub leisten können, eine Alternative zu bieten, hat sich die Akademie Klausenhof in Dingden dazu entschlossen ein interessantes Angebot zu ermöglichen.", so Stephan Brömling von der Akademie Klausenhof in Dingden.

Erlebniscamp

"Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer!" unter diesem Motto bietet die Akademie Klausenhof vom 13. bis 17. Juli 2020 ein Erlebniscamp an. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 Jahren.

Für die fünf Tage werden 130 Euro pro Kind (inklusive Unterkunft im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche/WC, Verpflegung und sämtlichen Programmpunkten) in Rechnung gestellt.

Aktionsreiche Woche

„Wir planen eine aktionsreiche Woche mit vielen verschiedenen Angeboten und bieten den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, Natur, Gemeinschaft und sich selbst zu erleben“, so Christin Strump, verantwortliche Bildungsreferentin zu der Veranstaltung.

„Besonders großen Wert legen wir darauf, erlebnisreiche und vor allem gut betreute Kinder- und Jugendfreizeiten zu organisieren. Dabei werden wir zusammen den Wald entdecken, Bogenschießen ausprobieren und uns bei Kletterübungen im eigenen Hochseilgarten oder beim Kegeln austoben. “ Wichtig ist auch, dass das Angebot abwechslungsreich gestaltet wird es verschiedene altersgerechte Angebote gibt.

Interessierte können sich jetzt anmelden.

Weitere Infos finden Interessierte unter https://www.akademie-klausenhof.de/weiterbildungsangebote/bildungsangebot/erlebniscamp/ oder via Telefon unter 02852/891330.