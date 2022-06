Für die 36 Schüler des Abiturjahrgangs der Gesamtschule Hamminkeln und ihre Familien, für die Schule und die Stadt Hamminkeln war es ein Meilenstein der besonderen Art: zum ersten Mal wurden in Hamminkeln im Anschluss an einen ökumenischen Gottesdienst Abiturzeugnisse überreicht.



In einer stimmungsvollen Feier im festlich dekorierten Forum der Schule zogen die Abiturienten humorvoll eine Bilanz ihrer Schulzeit, gaben ihren Nachfolgern einige Ratschläge mit auf den Weg und bedankten sich bei ihren Familien und Lehrkräften sowie der Schulleitung für die vielfältige Unterstützung. Alle Rednerinnen und Redner betonten die Wichtigkeit der Entscheidung, in Hamminkeln die Erlangung aller Schulabschlüsse zu ermöglichen, und zeigten sich erfreut über die von der ersten Abiturientia erzielten Leistungen und Erfolge. Höhepunkt der Feier, die von Alexander Pesch am Klavier musikalisch gestaltet wurde, war die Ausgabe der Zeugnisse und des Erinnerungsbuchs durch Schulleiterin Anette Schmücker, Oberstufenleiter Alexander Neßbach und Beratungslehrer Benedikt Aperdannier.

Der Abiturjahrgang:

Lea Abels, Merlina Bauhaus, Julia-Francis Belting, Sara Bensel, Lukas Brands, Marie Caninenberg, Jonas Dahlhaus, Julie Dungs, Leon Euler, Jan Frohnapfel, Leon Grundmann, Anna Güttler, Ann-Theres Hielscher, Wiebke Hoffmann, Finn Hübers, Jule Hüting, Jonah Kischkewitz, Jonas Klein-Hitpaß, Hendrik Knipping, Paul Lux, Tim Müller, Katharina Overkamp, Gabriel Özdemir, Alexander Pesch, Luca Riccobono, Marie Rütter, Julijana Sarcevic, Lisa Marie Schürmann, Anna Lena Schwarzkolp, Julia Tersek, Tim Vehns, Noel Wedmann, Lea Wewering, Lukas Winkel, Mats Wirtgen und Emilia Zimmermann.