Seit 2018 besteht das von Rockschulinhaber Marco Launert initiierte Bündnis aus Kultur - Künste - Kontakte (Emmerich), Vogelhaus (Bocholt), diesdas e.V. (Bocholt) und der Rockschule (Hamminkeln). Dieses bildet die Basis für eine Vielzahl von Musikprojekten am Niederrhein, die über das Modul "Pop to go" bereits über tausend Kinder und Jugendliche erreichte und förderte. Im Zentrum der Projekte steht die Popmusik als Medium, das sowohl musikalische, als auch Social Skills und gesellschaftliche Werte überträgt.

Hamminkeln/Bocholt/Emmerich. Marco Launert legt bei der Antragstellung für Maßnahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Moduls größten Wert auf innovative und nachhaltige Musikprojekte. Die Inhalte reichen von Songwriting, Tonstudio & Liveperformance über Straßenmusik, Musikvideos bis hin zur Verbindung von Streetdance und Livemusik.

Weiteres Großprojekt bewilligt

Für das erste Vierteljahr 2022 wurde nun ein weiteres Großprojekt bewilligt. "Pop2Go Klima Show" lautet der zukunftsträchtige Titel, der über die Musik Inhalte zum Thema Klima & Klimaschutz in insgesamt vier Einzelprojekten behandelt, die in eine große "Klima Show" im Emmericher Stadttheater münden.

Drei Angebote im Kulturbahnhof Niederrhein - Musikcamp

Hamminkeln spielt eine zentrale Rolle, gleich drei Angebote finden im Kulturbahnhof Niederrhein statt. Am Montag, 3. Januar, startet das Songwriting- und Tonstudiocamp 'Songs für das Klima', das sich von Montag bis Samstag täglich von 10 bis 18 Uhr selbst komponierten und getexteten Songs widmet, die die Themen Klima, Klimawandel und Klimaschutz behandeln. Dozenten sind Songwriter und Multiinstrumentalist Marco Launert sowie Tonstudiobetreiber, Produzent Marc Sokal (Wuppertal), der regelmäßig mit Bands wie Tokio Hotel, Gotthard, Helloween, Revolverheld und Nena als Drumtech auf Tour ist. Für das Projekt installieren die Dozenten das mobile Tonstudio von Marc Sokal im KuBa. Während des Camps gibt es Vollverpflegung in Form von Getränken und Mittagessen.

Bandgründung mit Abschluss in Emmerich

Weitere Angebote im Rahmen von POP2GO KLIMA SHOW sind die Gründung mehrerer Bands, die Songs zum Thema Klima einproben und bei der großen Abschluss-Show im März im Emmericher Stadttheater präsentieren dürfen. Die Bands proben ab Dienstag, 11. Januar und Mittwoch, 12. Januar, jeweils zehn Wochen lang von 16 bis 20 Uhr. Bandcoaches sind Marco Launert und Marie Schmalz.

In Emmerich findet zudem ab Donnerstag, 13. Januar wöchentlich von 15 bis 20 Uhr das Angebot "Das Klima Drama" statt, bei dem ein Rocktheaterstück erarbeitet wird, das die beiden Bands und deren Songs integriert und beim Abschluss-Event im März alle Stränge vereint.

So kann man teilnehmen

Teilnehmen dürfen Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Jahren, Vorkenntnisse sind nicht zwingend notwendig. Interesse an Musik und dem Musik machen, am Singen, Texte schreiben und natürliche Neugierde sind gute Voraussetzungen. Bedingung ist die Anmeldung bei Marco Launert per E-Mail an info@rockschule.de oder WhatsApp-Nachricht an 0178/2378663.