In feierlichen Segnungsgottesdiensten haben sich im September folgende junge Menschen in der Ringenberger Kirche sowie der Dingdener Kirche zu ihrem christlichen Glauben bekannt:



Am 12. September wurden Arne Kocherscheidt, Ian-Luca Biesemann, Adelina Ragozin, Finn Burghammer und Sven Bollmann in einem feierlichen Gottesdienst in der Ringenberger Kirche von Pfarrerin Nicole Glod konfirmiert. Die Familien der Konfirmanden, Pfarrerin Nicole Glod und das Presbyterium des Bereiches Ringenberg-Dingden gratulierten den Jugendlichen herzlich.

Am 26. September wurden Melanie Maier, Mila Topic, Erik Held, Kim-Tahnee Gertzen, Nico Steinbach, Paulina Spangenberg, Dennis Muraschov und Anna-Maria Aholt in feierlichen Gottesdiensten in der Dingdener Kirche konfirmiert. Die Familien der Konfirmanden, Pfarrerin Nicole Glod und das Presbyterium des Bereiches Ringenberg-Dingden gratulierten den Jugendlichen herzlich.