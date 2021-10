Bereits zum neunten Mal gibt der Lions Club Hamminkeln in diesem Jahr seinen beliebten Adventskalender heraus.

Nach einer reduzierten Auflage im vergangenen Advent, erscheint der Adventskalender in diesem Jahr in einer erhöhten Auflage von 4.500 Stück. „ Ein besonderer Dank geht an die Sponsoren, die auch in diesem Jahr den Kalender erst mit Ihren Spenden möglich machen“, so Präsident Robert Graaf. Dank der Unterstützung konnte die Anzahl der Preise deutlich erhöht werden.

„Jeder Kalender gewinnt! Da er mit seinem Kaufpreis die sozialen Projekte des Lions Club Hamminkeln unterstützt“, sagt Clubmaster Ludwig Schmänk.