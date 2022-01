Die Evangelische Kirchengemeinde An der Issel-Bereich Brünen informiert über Marktmusik in der Brüner Dorfkirche und Gottesdienst am 6. Februar.

Am Samstag, 29. Januar, gestaltet der Brüner Organist Rudolf Majert-Tinnefeld die Musik zur Marktzeit in der Brüner Kirche. Beginn des etwa 45-minütigen Programms ist 11.15 Uhr. Es gilt die 2-G-Regel. Der Eintritt ist frei. Ferner weist der Gemeindebereich Brünen der Evangelische Kirchengemeinde An der Issel darauf hin, dass am 6. Februar kein Gottesdienst in der Brüner Dorfkirche stattfinden wird.