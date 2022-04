Am kommenden Samstag findet im KuBa in Hamminkeln die nächste Ausgabe der "After Dark Party" statt.

Bei diesem Revival-Partykonzept kommen insbesondere die Fans der härteren Rock & Wave - Sounds der späten 80er und frühen 90er Jahre auf ihre Kosten.

Die DJs Miguel Bernabeu (Dorsten) und Jürgen FM (Bocholt) sind Originale der damaligen Zeit und legten in den einschlägigen Clubs wie Hades, Old Daddy, Flexi, Turbinenhalle und Zeche Bochum auf.

Los geht's um 20 Uhr, gefeiert und getanzt wird bis 5 Uhr am nächsten Morgen.

Tickets zu zehn Euro gibt's digital online über den Link : www.event-buddy.de/events/afterdarkdez oder 'in echt' im Eventkiosk von Moritz Hußmann an der Grünstr.2 in Wesel oder an der Abendkasse (14 Euro).