Die Evangelische Kirchengemeinde An der Issel – Bereich Brünen – wird wie im Gemeindebrief veröffentlicht den Gottesdienst zum Jahresende am 31. Dezember um 18.30 Uhr in der Brüner Dorfkirche unter Einhaltung der dort geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen feiern. Aus gegebenem Anlass wird kein Abendmahl gereicht. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Melanie Schulz-Guth gehalten.

Nur für diesen Gottesdienst gilt zunächst die 2-G-Regel. Für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, gibt es Sonderregelungen. Das Tragen einer FFP-2-Maske, auch während des Gottesdienstes, ist Pflicht.

Für die Gottesdienste ab Januar 2022 wird das Bereichspresbyterium je nach Entwicklung der Pandemie neu beschließen. Informationen erhalten Interessierte im Gemeindebüro unter Tel. 02856-435.