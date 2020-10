Schon bei Aschenputtel hieß es; „Bäumchen rüttel dich, Bäumchen schüttel dich.....“. Seit kurzem werden bei Willi Flores in Hamminkeln die Obstbäume ebenfalls geschüttelt. Nicht von Hand, sondern mit einem sogenannten Baumrüttler! Am heutigen Feiertag, dem 03.10.2020, hatte Willi Flores Freunde und Nachbarn zu einer kleinen Vorführung eingeladen. Willi Flores, der seit einem Arbeitsunfall vor 25 Jahren im Rollstuhl sitzt, hat sich zum Ziel gesetzt, alte Obstsorten zu erhalten und nennt seit 1 Jahr eine Streuobstwiese mit alten Apfelsorten sein Eigen. Zudem hat er in seinem Garten ebenfalls einen großen Baumbestand mit verschiedenen Obstbäumen. Zur Zeit befindet er sich mitten in der Apfelernte. Um nicht immer auf Hilfe angewiesen zu sein, legte er sich jetzt einen Baumrüttler zu, mit dem er ohne fremde Hilfe seine Äpfel von den Bäumen bekommt. Dazu wird eine Manschette um den Stamm des Baumes gelegt, welches über eine Kette und einem Seil mit dem Rüttler verbunden ist. Der Rüttler befindet sich hinten am Trecker. Über die Zapfwelle des Treckers wird der Baumrüttler in Gang und das Seil in Schwingung versetzt. Dadurch wird der Baum geschüttelt und die reifen Äpfel fallen runter. Vom Boden müssen sie dann nur noch aufgesammelt werden. Die Äpfel wandern anschließend zur Saftkelterei van Nahmen wo sie weiterverarbeitet werden. Insgesamt stehen auf Willis Grundstück 57 Obstbäume. Davon 39 Apfel, 7 Birnen, 6 Kirsch und 5 Pflaumenbäume. Bis auf die Kirschen kann man, sobald die Bäume stabil genug sind, alle Bäume mit dem Baumrüttler ernten! Somit hofft Willi Flores die nächsten Jahre weiterhin auf eine reiche Ernte.