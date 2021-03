Der Frühling ist im Anmarsch.

Mit ihm kommt zwangsweise auch der Eichenprozessionsspinner.

In den letzten Jahren ist es auch im Stadtgebiet Hamminkeln zu einem verstärkten Befall von Eichen mit den Raupen des Eichenprozessionsspinners gekommen.

Die Stadt hat zurzeit ca. 2.000 Eichen im Stadtgebiet zur Behandlung erfasst.

Davon stehen ca. 400 Eichen in stark frequentierten Gebieten wie zum Beispiel an Schulen, Kindergärten oder öffentlichen Plätzen.

Der städtische Bauhof ist bemüht, den Spinner in öffentlichen Bereichen zu bekämpfen.

Eingesetzt werden Sprühgeräte zur Verteilung von biologischen Präparaten.

Auch das Aufhängen von zahlreichen Meisen-Nistkästen war augenscheinlich erfolgreich.

Eine Vielzahl der Kästen wurde bereits in 2020 von den Meisen besiedelt.

Allerdings bleiben messbare Erfolge für die EPS-Bekämpfung mittels einer Falle, die um den Baum gelegt wird, zumindest im ersten Jahr aus. Hier bedarf es eines längeren Untersuchungszeitraums.

Bauhof-Fachmann Niels Störmer:

„Der Eichenprozessionsspinner kann nur in einem Zeitraum von circa zwei Wochen um den Austrieb der Eichen biologisch bekämpft werden.

Hier haben Einflussfaktoren wie Wetter, Jahreszeitenverlauf, Windstärke sowie die Windrichtung einen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Eine absolute Sicherheit, dass die Bekämpfungsmaßnahmen erfolgreich sein werden, gibt es leider nicht!“

Auch können die Maßnahmen den Befall nicht verhindern sondern lediglich die Auswirkungen vermindern.

Die Stadt bekämpft ausschließlich öffentliche Befall-Stellen.

Für den Befall an „privaten Bäumen“ ist der Besitzer verantwortlich.

Um Hilfestellung zu leisten hatte die Stadt Hamminkeln zu diesem Thema eine Infoveranstaltung im Ratssaal geplant, die leider aus Corona-Gründen nicht durchgeführt werden kann.

Um trotzdem aktuell zu informieren stellten Thomas Michaelis und Bernhard Payer von der Stadt Hamminkeln jetzt den aktualisierten und auf den neusten Stand gebrachten Flyer mit vielen Informationen um den Eichenprozessionsspinner vor.

Dieser Flyer wird bald an alle Hamminkelner Haushalte verteilt.

Er informiert über Herkunft, Gefährdung, Symptome, Vorbeugung und was nach Kontakt zu tun ist.

Der Flyer kann auch über die Website der Stadt: www.hamminkeln.de heruntergeladen werden.

Öffentliche Befallstellen können über die E-Mail: eps@hamminkeln.de gemeldet werden.