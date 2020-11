Grünschnitt abgeben

HAMMINKELN. Am Samstag, 14. November, von 8 bis 13 Uhr, wird in Dingden (Gelände an der Krechtinger Straße), Wertherbruch (Parkplatz an der Bürgerhalle) und Mehrhoog (Parkplatz an der Kreutzstraße, Höhe Skateranlage) Baum- und Strauchschnitt gesammelt. Es ist zu beachten, dass der Baum- und Strauchschnitt nur zu der angegebenen Uhrzeit im Beisein des Aufsichtspersonals abgegeben werden kann.

Das Astwerk darf nicht länger als drei Meter und dicker als zehn Zentimeter sein. Dies gilt auch grundsätzlich für die stationäre Annahme an der Güterstraße. Gespanne (Trecker oder Pkw mit Anhänger) werden nur an der Güterstraße angenommen.

