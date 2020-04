"Liebe Freundinnen und Freunde des Arboretum Grenzenlust in Hamminkeln!

Dieses ist ein Rundbrief, den ich mit schwerem Herzen schreibe.

Am 29. Februar 2020 ist mein lieber Mann, Harald Schmitz, der Stifter der Stiftung Grenzenlust und Begründer des „Arboretum Grenzenlust“ verstorben. Wir wussten seit einiger Zeit, dass die Gebrechen des Alters ihren Tribut fordern würden. Trotzdem tut es sehr weh, wenn der Tag des Abschiednehmens kommt. Es ist mir ein Trost, dass mein Mann sehr friedlich zuhause auf Grenzenlust aus dieser Welt gehen konnte.

Wir alle schulden der Natur unseren Tod!

Das hat mein lieber Mann sehr bewusst so gelebt, indem er immer gesagt hat, es mache nichts, dass er am liebsten sehr junge Bäume pflanzt, denn er könne ihrem Gedeihen später ja „von oben“ zuschauen.

Nun ist es so.

Es war sein Wunsch und Vermächtnis, dass der Park von Grenzenlust die Natur im hiesigen Raum bereichern und den Menschen zur Erholung und Freude, auch zum Lernen dienen soll.

Uns bleibt die Hoffnung, dass er mit Wohlwollen anschaut, was wir in seinem Sinne fortführen.", schreibt Christa Hartmann.

Veranstaltungen auf Gut Grenzenlust

Nun zu den bedrängenden Erfordernissen des Heute:

Auf Grund der aktuellen Corona-Krise finden keine Veranstaltungen auf Gut Grenzenlust statt, "auch nicht eine offene Gartenpforte in einem weitläufigen Park wie Grenzenlust. Das ist nun mal so und wir alle tun gut daran, uns mit Gelassenheit den derzeitigen Bedingungen unterzuordnen.", heißt es seitens Familie Schmitz, die "allen guten Mut und die nötige Seelenstärke" wünscht und sich freut, "wenn wir Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt in alter Frische bei uns im Park begrüßen dürfen."

Vorerst werde auf den 1. Sonntag im Mai gehofft. "Am 3. Mai 2020 von 11 bis 18 Uhr planen wir die nächste Offene Pforte und laden dazu herzlich ein - vorausgesetzt die nötige offizielle Erlaubnis ist gegeben.", heißt es weiter.



Flohmarkt weiterhin vormerken



"Am 7. Juni 2020 (das ist unsere 3. Offene Pforte) organisiert unser Café im Arboretum einen kleinen Flohmarkt. Private Anbieter mit echten Flohmarktartikeln sind herzlich eingeladen zur Teilnahme. Es stehen für jede/-n 3 Meter zur Verfügung. Kosten: 15 Euro oder eine Torte. Bitte melden Sie sich trotz aller derzeitigen Bedenken an, weil wir nur etwa 35 Stände aufnehmen können.", heißt es in der Ankündigung von Christa Hartmann. Anmeldung zum Flohmarkt bitte via: grenzenlust@t-online.de oder 0173/1802676.