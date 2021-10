Wasser, Feuer, Erde, Luft – die Elemente machen Schlagzeilen als Katastrophenmeldungen und sind zugleich unverzichtbar. Was hat es auf sich mit diesen Naturgewalten?

In den Herbstferien beschäftigten sich 21 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren jetzt in einer Ferienaktion der Evangelischen Kirchengemeinde An der Issel äußerst kreativ mit dieser Frage. Im Hamminkelner Gemeindezentrum erlebten sie die „Himmlischen Ferien“ in einem Konzept, mit dem Jugendleiterin Martina Dörr und ein engagiertes Team von Ehrenamtlichen bereits seit drei Jahren begeistern:

Die Tage begannen jeweils mit einer Andacht, die eine biblische Perspektive auf ein Leben mit den Elementen eröffnete. Mit Experimenten, Rätseln und Basteln wurden die Gedanken im Laufe des Tages spielerisch vertieft – da waren alle in ihrem „Element“: Batiken (Wasser), einen verbuddelten Schatz finden (Erde), Drachenbauen (Luft), sogar Feuerspucken und vieles mehr begeisterten die Kinder.

Dazwischen gab es Phasen, die ganz dem freien Bauen in kleinen Teams gehörten: An Bergen von alten Kartons jeder Größe und anderen Upcycling-Materialien konnten sich die Teilnehmer*innen kreativ austoben und ganz nach Belieben Landschaften, Häuser oder andere Ideen zum Leben mit den Elementen verwirklichen. Die Ausstellung zum Veranstaltungsende am Freitag offenbarte eine lebhafte Vielfalt und versetze Eltern wie Großeltern ins Staunen.

Der letzte Tag brachte die Aussage auf den Punkt: Wasser, Feuer, Erde, Luft – ein Leben mit den Elementen kann mit Gottes Segen und unserem verantwortungsvollen Handeln gelingen.

Das Abschluss-„Menü“ griff die Elemente noch einmal äußerst bunt und kindgerecht auf: Wolken aus Zuckerwatte, Brownie-„Erde“, Wasser-Cocktail und stimmungsvolles Kerzenlicht. Und am Ende waren sich alle Familien einig: Das war mal wieder eine gelungene und mit viel Liebe gestaltete Ferienwoche!