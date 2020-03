"Im dieser Woche abgesetzten Planungsausschuss sollte unter anderem über die nächsten Schritte für die Baugebiete an der Krechtinger Straße und am Sportplatz Ringstraße in Dingden entschieden werden.", schreibt Dieter Stiller in seiner Presseinfo für die Unabhängige Soziale Demokraten Hamminkeln (USD). "Liegt durch die Coronavirus bedingten Absagen nun alles still oder geht es weiter.", heißt es weiter.

"Die von der Verwaltung vorbereitete Unterlagen könnten und sollten in einer der nächsten Dringlichkeitssitzungen beraten und entschieden werden. Die Verwaltung hatte zum Beispiel beim Sportplatz die Anzahl der EFH schon signifikant geändert und weitere Änderungen eingebracht.

Neuer Termin muss gefunden werden

Nach unserer Meinung dürften diese Änderungen von allen begrüßt werden.

Wie und wann die angekündigte Informationsveranstaltung für Interessierte durchführbar ist, kann im Moment natürlich niemand sagen. Zuhause bleiben - soweit möglich - sollte im Moment höchste Priorität haben. Daher muss ein neuer Termin dafür zur gegebenen Zeit gefunden werden.", so Stiller abschließend.