Alter: 43

Wohnort: Duisburg-Baerl, geboren in Moers

Familienstand: verheiratet

Erlernter Beruf: Jurist

Heutiger Beruf: Rechtsanwalt

Hobbys: Badminton, Lesen, Fahrradfahren

Sonstige Interessen: Geschichte und Politik - und Hamminkeln!

Social Media ist …

... Fluch und Segen zugleich. Persönlich überwiegt "Segen", denn sonst hätte ich meine Frau Ola nie kennengelernt. Somit ist klar: Die Netzwerke ermöglichen Kontakte in alle Welt, bringen aber auch ständige Erreichbarkeit mit sich, die manchmal schon zu viel wird. Für manche politische Debatte ist das 140-Zeichen-Argument auf Twitter etwas kurz; da wünschte ich mir mehr Raum und Zeit (wie hier beim Lokalkompass des Weseler).

Heimat bedeutet für mich, …

... Zuhause zu sein. Demnächst hoffentlich in Hamminkeln, denn nach gewonnener Wahl werden wir umziehen!

Sie sollten mich wählen, weil …

... die CDU Hamminkeln das beste Programm und das beste Team hat. Dieses Team möchte ich als Bürgermeister in der nächsten Ratsperiode gerne leiten, um unsere Stadt voranzubringen.

Was haben Sie in ihrer politischen Karriere bereits auf die Beine gestellt?

Politik begleitet mich mein Leben lang. In der Jungen Union in Moers habe ich begonnen, mich für die Kommunalpolitik zu interessieren. Später beim Studium in Bonn gab es ständige Berührungspunkte mit der Politik und Politikern - nicht zuletzt beim Feierabendbier im Paulaner. Aber ich bin ein Seiteneinsteiger, und freue mich, dass mir die CDU Hamminkeln das Vertrauen zu 100 Prozent bei meiner Nominierung ausgesprochen hat. Damit habe ich nicht gerechnet. 100 Prozent werden es am 13. September ganz sicher nicht, aber ich bin gespannt, wie die Hamminkelnerinnen und Hamminkelner abstimmen. Können ist besser als Kennen...

Warum sind Sie ein guter Bürgermeister?

Bin ich ja noch nicht. Ich möchte es werden, um der Stadt Bestes zu ermöglichen. Als Kandidat habe ich in den vergangenen Wochen viel gelernt: Über mich und über die Menschen, die Vereine, die Strukturen, die Wirtschaft, die Landwirtschaft, die Organisationen und alles was in Hamminkeln, Brünen, Marienthal, Dingden, Loikum, Wertherbruch, Mehrhoog und Ringenberg wichtig ist. Wir, die CDU, haben die richtigen Leute und das richtige Programm, welches ich als Bürgermeister mit dem ganzen Team umsetzen möchte.