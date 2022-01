Mit einem Aufruf an alle Hamminkelner Bürger/innen und Interessierte startet die Bürgerinitiative „Die Schule im Dorf lassen“ in dieser Woche eine Unterschriftenaktion in allen Ortsteilen von Hamminkeln. Ihr Ziel: Die Aktiven wollen bis Ende Januar breite Unterstützung für den Erhalt der örtlichen Grundschule an ihrem jetzigen Standort sammeln.

Mitorganisator Wilhelm Kloppert erklärt: "Ziel ist es, in den kommenden knapp vier Wochen eine große Anzahl von Unterschriften für den Erhalt der Grundschule zu sammeln. Im Vorfeld der weiteren politischen Beratungen sollen die gesammelten Unterschriften an die Politik und Verwaltung übergeben werden." Die Initiatoren wollen mit ihrer Aktion ein starkes Signal setzen und deutlich machen, dass ein gutes räumlich-pädagogisches Konzept erheblich ressourcenschonender am jetzigen Standort umsetzbar ist.

Die Unterschriftenlisten werden per Post an viele Haushalte in Hamminkeln verteilt. "Wer in der Zeit bis zum 8. Januar keine Liste erhalten hat, kann diese auch unter ggsbleibt@web.de anfordern", betont Wilhelm Kloppert. Unterschriftenlisten liegen auch in den auf dem Flyer abgedruckten Annahmestellen aus.

Hintergrund

Bekanntlich wird seit geraumer Zeit kontrovers über den Erhalt oder den Neubau der Gemeinschafts-Grundschule Hamminkeln diskutiert. Die Initiatoren Sabine Tenter, Susanne Vornweg-Bahrenberg, Marcel Fischer, Dr.Thomas Schnöckel, Johannes Götz, Mario Biaggiotti und Wilhelm Kloppert der Unterschriftenaktion haben viele gute Gründe zum Erhalt der Grundschule am jetzigen Standort benannt, die in der politischen Diskussion nicht ausreichend gewürdigt wurden. Dies sind auf dem Flyer stichpunktartig genannt.

Kloppert: "Aus vielen Gesprächen im persönlichen Umfeld stellen wir fest, dass es in der Bevölkerung eine andere Einstellung zum Thema Grundschule gibt, als es von einigen Protagonisten dargestellt wird. Bei einer Entscheidung von so großer Tragweite, die noch Jahrzehnte nachwirkt, sollten die Bürgerinnen und Bürger vernünftig informiert sein und auch ein Votum abgeben können."

Die Initiatoren haben in allen Ortsteilen Annahmestellen organisiert. Interessierte können gerne über die E-Mail-Adresse ggsbleibt@web.de in Kontakt mit den Initiatoren treten.