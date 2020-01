Im Rahmen ihres Neujahrsessens überraschten die Hamminkelner Grünen ihren Vorsitzenden: Seit 30 Jahren ist Johannes Flaswinkel Fraktionsvorsitzender des Ortsverbandes Bündnis 90/Die Grünen Hamminkeln. Grund genug für seine Parteikollegen, ihn zu ehren und auf seine politische Tätigkeit zurückzublicken.

„Wir ehren und würdigen heute ganz besonders Johannes Flaswinkel für 30 Jahre Fraktionsvorsitz“, hörte man Gisela Brick, die Sprecherin der Partei sagen, nachdem Thomas Becker, ebenfalls Sprecher des Ortsverbandes, mit dem traditionellen politischen Jahresrückblick endete. Und damit war auch Flaswinkel klar, dass das diesjährige Neujahrsessen ein besonderes werden würde. Wer die Laudatio auf ihn halten sollte, war schnell klar: sein Weggefährte der ersten Stunde Wilhelm Biendara. „Es reizt mich“, so begann er, „die Laudatio zu halten.“ Denn ihn und Flaswinkel verbinde nicht nur 30 Jahre Parteiarbeit, sondern auch eine persönliche Freundschaft. Und „es macht Sinn“, so Biendara weiter, „nicht auf die letzten 30 Jahre, sondern auf die ersten zehn Jahre zurückzublicken und ich stelle diese politische Zeitleiste vor.“

Vieles von damals ist auch heute noch oder wieder aktuell: So wollten die Grünen Anfang der 1990er eine Fragestunde für die Hamminkelner Bürgerschaft einrichten. „Abgelehnt“, bringt es Biendara kurz und knapp auf den Punkt, aber heute gebe es sie. Auch seien die Grünen damals für eine Gesamtschule am Ort gewesen – diskutiert wurde über ein Gymnasium und die Eltern setzten sich für eine Realschule ein – heute gebe es sie. Diskussionen um die Betuwe 1992, 1994 stellte RWE E-Autos für Kommunen vor, 1999 forderten die Grünen Hochwasserschutz der Issel: Viele Themen brachte Biendara vor, die die Grünen, in Persona Flaswinkel, damals wie heute beschäftigen.

Rund 20 Parteifreunden – angefangen hatten sie mal mit vieren, wie Hans Reimann sich erinnerte – dankte Flaswinkel sichtlich gerührt: „Politik war für uns immer Teamwork. Ich war der Sprecher, aber Politik haben wir gemeinsam gemacht. Ich bin heute ganz besonders stolz, wie viele wir geworden sind und möchte nicht zurückblicken, sondern schaue auf September.“ Und damit auf die Kommunalwahlen 2020 in NRW und die Parteiarbeit in vierter Dekade.