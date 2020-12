„Glow in the dark“, „Ich rette Deine Mutter“ , „Wir sind jung und brauchen die Welt“ mit Texten wie diesen auf ausgefallenen Masken und mit Hip Hop und Rap sollen Jugendliche und junge Erwachsene über Instagram, Snapchat, YouTube und anderen Kanäle dafür gewonnen werden, die Anti-Corona-Maßnahmen noch besser zu unterstützen und ihre Kontakte weiter einzuschränken.

Das Jugendzentrum „Juze“ und die Mobile Kinder- und Jugendarbeit in Hamminkeln unterstützen die Kampagne „#BeatTheVirus“, die das Gesundheitsministerium jetzt bundesweit für junge Menschen in den sozialen Medien gestartet hat.

Dazu heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung: "Jungen Menschen fällt es besonders schwer, auf Treffen mit Freundinnen und Freunden zu verzichten. Nur weil Treffen in der Öffentlichkeit häufig untersagt sind, sollten die Kontakte nicht in den privaten Raum verlegt werden.

Mit der Kampagne #BeatTheVirus, will das Land NRW neue Wege gehen, um junge Menschen zu erreichen.

So gibt es auf Snapchat und Instagram eine Funktion mit der man sich die #BeatTheVirus-Maske virtuell aufsetzen - und die so produzierten Selfies leicht verschicken lassen.

Höhepunkt von #BeatTheVirus ist das digitales Blockdownfestival am Samstag, 19. Dezember 2020 mit angesagten deutschen Rap- und Hiphop-Interpreten. Damit sollen junge Menschen zu einem “freiwilligen Lockdown” am Wochenende vor Weihnachten motiviert werden.

Weitere Infos: